周末好去處｜逾4萬呎兒童市集嘉年華大玩泡泡　再玩飛索探梳乎蛋

踏入暑假，小朋友可以暫時拋開學業，盡情放電！在淺水灣即將有全港最大型的兒童市集嘉年華，不但有設施和工作坊讓小朋友大玩特玩，連市集攤位也是由小朋友一手包辦！而在無法外遊的假期，梳乎蛋已準備了「偽日本」的打卡景點，讓大家一同體驗日本旅行；而喜歡刺激的小朋友，也可以試玩3米飛索，玩樂之外還能學習環保知識、保育大象。



《讓孩子玩》暑期市集嘉年華

全港最大暑期市集嘉年華《讓孩子玩》佔地約40,000呎，集結市集、工作坊、遊戲及野餐四大區於一身。最矚目的是全港首個小朋友親手包辦的市集攤位，還有全港獨有無邊際草地海景野餐區以及近30個新奇遊戲及工作坊，保證好玩得讓小朋友大呼過癮！由7月24日開始連續三個週未的《讓孩子玩》市集嘉年華，大會更安排免費紅van直接往返，期待為大家帶來一個好玩又滿有意義的暑假！

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Go Green! 環保救地球

商場在今個暑假破格地以環保物料「彩樂板」製作多隻色彩繽紛的巨型非洲森林象及森林韆秋椅裝飾為大家提供最佳攝影位置，小朋友更可於活動期間化身Eco-Rangers生態保育小先鋒參與歷奇之旅，挑戰叢林飛索及不同關卡，成功完成餵飼小象的任務更可免費參與大象糞便記事本製作，一同歡度集玩樂及環保教育於一身的玩味暑假！

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GUDETAMA 夏日梳乎「郵」

今個暑假無法衝出香港都能來一趟超梳乎的日本之旅！卡通角色梳乎蛋一蛋分飾多角如地勤、導遊及郵差等帶領大家由機場出發，踏上東瀛潮聖之旅，出發前更可於網紅打卡必影的登機閘口大拍型格照片！然後有超注目的15呎高梳乎蛋郵局，讓團友們寫下偽遊的開心憶記，還有於京都茶屋梳乎品茶，又可於文青必到的富士山留影，感受久違了的旅遊滋味！晚間更配以炫目燈飾，綻放日與夜截然不同的夏日氣氛；商場更特設仲夏主題花海，逾萬朵鳳尾花編織成震撼的戶外迷人花海，及L3星光長廊佈置一條超過150呎「飛航主題幻彩燈海」，燈海懸掛於半空，營造無盡的打卡熱點！

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