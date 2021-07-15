暑假好去處｜全港首個海洋體驗館　睇水母、玩轉海洋兒童樂園

很多小朋友都喜歡海洋生物，不過要親眼看到海洋生物，除了可以出海或許海洋公園，其實市區都可以看到！全港首個建於市中心的海洋體驗館即將於本周六7月17日於荃灣全新商廈「Plaza 88」正式開幕。場內除了有夢幻水母萬花筒、VR海洋探秘之旅、MR水母學堂外，亦有小朋友必玩的海洋兒童樂園，今個暑假必去！



全港首個建於市中心的海洋體驗館《浩海立方 • 探游館》將於7月17日於荃灣全新商廈「Plaza 88」正式開幕。《浩海立方 • 探游館》以海底世界及真實的海洋生物，結合多媒體互動遊戲，以宣揚保護海洋訊息的海洋體驗館。

浩海立方 • 探游館位於荃灣西全新地標式商廈「Plaza 88」8樓。（余嘉文攝）

探游館佔地逾萬呎，包括全港首個揉合真實生物及投影效果的光影海洋觀景窗、水母小百科、海龜大作戰、夢幻水母萬花筒、寒武紀世代、深海隧道、水母奧妙、海洋星宿、VR海洋探秘之旅、MR水母學堂、海洋劇院、光影定格、星語•心願、蔚藍色的海洋、海洋兒童樂園及特色餐飲區，合共16個主題專區。其中探游館引入真實的水母，小朋友可以看到水母的生活形態，學習有關海洋的知識。

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小朋友除了可以參與探游館內的互動小遊戲，亦可以參加多媒體互動遊戲如VR 海洋探秘之旅、MR 水母學堂等等，親身體驗海洋世界。行完探游館，小朋友更可以在兒童海洋遊樂區中放電，亦可以享受浩海立方特色餐飲，例如特色主題雪糕。

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