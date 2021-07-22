改革37年歷史小學　引入留白概念設遊戲時間　校長：時代係不停變

從事教育行業27年，高群美去年首任校長。履新時適逢疫情來襲，她直言「冇得揀，咪順住去行，有困難咪解決。」新工作迎來的首個挑戰，便是為37年歷史的小學帶來改革，並引入台灣學校的「留白」概念，給予學生自主機會。「時代係不停變，如果對學生好，不妨大膽去試！」。

攝影：黃舒慧



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上網看評論 冀改變家長看法

高群美於1994年畢業後便投身教育界，在加入香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校前，曾在另一間小學擔任副校長近9年。「（校長）真係要有抱負理念先會做，如果唔係幾難支持，任務實在太大。老師係好埋身咁做，校長係有決策權，使命感再大啲。」

履新前，她特意進行資料搜集，並參考家長網民對學校的評論。「有啲運作方式沿用好多年，但其實要與時並進。要成為一間家長信任，安心放小朋友入嚟讀嘅一間學校，要做好多改革，有心裡準備係好大挑戰。」

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重新規劃時間表

上任的首要任務，高校長決定重新規劃時間表，「學科堂擺上午，係佢哋最集中嘅時間。午飯後眼瞓，畀返啲佢哋期待嘅嘢。」上課日的下午，學校會安排周會表演、德育課、閱讀課和全校運動日，讓全校師生在操場跳由體育老師創作的運動操。

除此之外，下午還設多元潛能課，安排不同類型的興趣課堂，例如法文、瑜伽、鋼琴、結他。「俾學生多啲機會去試，了解自己傾向中意乜嘢。小朋友即使好細個，其實都有感覺，都識揀。好多時父母為佢哋計劃好晒所有嘢，但我諗最重要係問返佢哋。」

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「留白」Happy Time

高校長憶述，就職前曾到台灣的學校考察，令她反思學生的需要。「香港小朋友好規距，喺走廊跑，風紀就捉住記名。我當時見到嘅畫面係一落堂，學生就好開心咁走上走落。我問老師『唔擔心佢跌親』？老師就話『我諗人嘅本能係唔會俾自己跌親』，呢句話啟發咗我思考。」

她分享，台灣的學校實行「留白」概念，給予學生空間，讓他們選擇喜愛的活動。她遂於每天增設30分鐘的Happy Time時段，於校內各角落設不同的遊戲攤位，包括Switch、桌遊、鋼琴墊等。「我唔擔心學校教唔到知識，但有冇顧及過學生需要？佢哋都想郁下、揀下，呢個留白時間，佢哋可以休息，休息都係一個選擇。」

沒有教不到的孩子

投身教育事業多年，高校長坦言曾任教不同性格，包括相對頑劣的學生，惟她認為，沒有教不到的孩子。為人師表，要改變孩子，先要了解他們。「小朋友係講情，佢唔係要同你作對，如果老師明白佢想要咩，佢覺得你係一個合理嘅人，就會好服你。用時間同愛心，幾頑劣都會聽。」

對高校長來說，育人的一大元素是品格培養。她希望六年的小學生涯可助學生建立自信，以堅毅的性格迎接中學的挑戰。「禮貌可以教，但自信要學校營造個氣氛環境畀佢，從稱讚令佢有成功感。有自信嘅小朋友，同時懂得待人處事，做事係比較容易邁向成功。」

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