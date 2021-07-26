小朋友學語言｜睇片、打字成趨勢　原來學得最快係用呢個方法

每個人都有自己的學習方式，而坊間提供給小朋友學習語言的素材也愈來愈多。很多家長都會給小朋友看影片、有些人也會利用電子產品把學習內容或進度記錄起來。不過，近日有研究發現，學習新語言最佳的方法是這個！



美國約翰霍普金斯大學研究指，現時網上教學愈來愈普及，父母和教育工作者都疑惑：為甚麼要讓小孩子花時間學寫字。很多人都以為，練習寫字就是為了讓字跡漂亮，但在人人都打字的時代，誰還會理會別人的字是否漂亮呢？

(photoac)

不過，他們的研究發現，手寫學習更有利於學習新的語言，對閱讀、拼寫和理解也有好處。他們找來42位人士學習阿拉伯字母，有些人在紙上寫出來，有些人用鍵盤輸入，亦有些有看影片。手寫組的人不但最快學會，還能拼成新的單詞。

雖然3個方式整體而言都能讓參加者學會字母，但手寫組只要練習2次就成功，其他方式則在練習6次之後較少犯錯。

此外，手寫組在其他延伸學習表現也都很好，例如認讀字母、書寫字母、拼寫單詞和閱讀單詞。因此，手寫教學不單在於練字，對語言學習的不同範疇也很有優勢，研究人員形容像是把知識寫進了腦袋。

手寫更有利於記憶

早前已有研究發現，手寫會比打字更有利記憶，相信是手寫時運用更多的精細運動技能，令身體和腦袋都得到更深層次的感官體驗，有助書寫內容的記憶在大腦停留更長的時間。而打字所用到的大腦區域較少，所以較易遺忘輸入的內容。

研究人員認為，學校似乎逐漸減少學生書寫的時間，但研究表示把筆太早收起來不太明智。

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