增強記憶力只需簡單一個習慣　低成本加強小朋友考試溫習表現

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-03 07:00

踏入考試季節，爸媽為了小朋友能在考試中發揮好的表現也花盡心思，卻原來只需一個小習慣就能加強小朋友的表現。這就是攝取充足的水分！外國有研究顯示，飲用了足夠水分的小朋友在記憶力、注意力和視覺探索能力的表現都較為出色。

想小朋友在考試的表現出眾，除了盡力溫習學過的知識，再加上充足的睡覺之外，飲用充足的水分原來也是不可或缺。瑞士在2017年發表研究，科學家Nathalie Pross安排小朋友在進行測試時飲水，記憶力明顯與未飲水前更好，而專注力和視覺探索能力也比沒有飲水的組別小朋友較為優勝！

另外，美國伊利諾伊大學香檳分校運動及社區健康學系教授Naiman Khan亦曾對75名9至11歲的兒童展開研究，讓他們在4天內只喝500毫升水，之後又在4天內喝2.5公升水，期間進行尿液檢察測和認知能力評估。結果發現，體內含水量高的小朋友有更強的「一心多用」能力，而且反應也較快。增加水分攝取之後，參加者的多項任務處理能力也相應提升。

他認為，多飲水有利小朋友進行複雜的認知，增強記憶力和靈活性，打好學習的基礎。他建議家長通過低成本的方法，叫小朋友多喝水來增強認知能力和大腦健康，讓他們在學校表現得更好。

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而多項數據也顯示，小朋友一旦吸收不到充足的水分，不但會影響情緒，還會損害認知能力。Naiman 提醒，輕微脫水會引致頭痛、易怒、認知功能下降等問題。

培養小朋友飲水習慣

雖然水對小朋友的成長和學習表現都十分有益，但水淡然無味，很多父母都為小朋友飲水而頭痛，以下有幾項建議給家長和小朋友試試：

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