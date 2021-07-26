到科學館發掘《彼思動畫的科學秘密》　體驗製動畫、組威E機械人

迪士尼與彼思的小粉絲要留意！7月尾香港科學館將會以彼思動畫為主題，推出《彼思動畫的科學秘密》展覽，讓大人和小朋友從嶄新的角度認識彼思動畫的製作流程，體驗如何製作出經典動畫的場面，粉絲一定不要錯過！
彼思動畫製作室自1995年製作出全球首部全電腦動畫製作的電影《反斗奇兵》後，一直創作多部具突破性的電影，由《反斗奇兵》、《反斗車王》到近期上映的《盛夏友晴天》等。對於很多大人和小朋友而言，動畫是一項非常有趣的事情，美術人員和電腦科學家到底要如何互相合作，結合藝術和電腦科技來建立說故事的新形式？今次香港科學館舉行的《彼思動畫的科學秘密》展覽由波士頓科學博物館與彼思動畫製作室共同策劃製作，讓大人和小朋友探索動畫的製作過程，以及這些電影如何巧妙地融合科學、技術、工程、美術和數學(STEAM)概念，創造出銀幕上的生動角色和逼真場面。
《彼思動畫的科學秘密》展覽分為八個區域，展出 50 多組有趣和吸引的互動展品、實物模型及錄像節目。除了資訊豐富和富啟發性的影片之外，展覽中亦含有包括多項電腦及實體互動展品，讓小朋友可以體驗製作流程中的不同崗位，從而了解每個幕後程序。
按圖即睇《彼思動畫的科學秘密》展品及展覽詳情：
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