暑假必玩體驗玩樂Staycation　參觀模擬駕駛艙再扮車長玩電動車

踏入暑假，很多爸爸媽媽都會和小朋友去酒店Staycation來個短旅行。由酒店推出以交通工具為主題的Staycation體驗，亦有農夫體驗等等，小朋友可以玩足一日，爸爸媽媽又能夠休息放鬆一下。



東涌世茂喜來登酒店

東涌世茂喜來登酒店與位於梅窩的本地農場「Winne The Farm」合作，推出「喜來農夫住宿計劃」Staycation體驗，小朋友可以和爸爸媽媽一起參觀梅窩農場、體驗農夫的生活以及品嘗蝶豆花特色飲品等等，亦能夠品嘗采悅軒雙人低碳晚市套餐，讓小朋友在Staycation的同時都學到環境保護、服務社區及海洋保育的重要性。

另外，東涌世茂喜來登酒店推出夢想起航住宿計劃，可以於香港航空訓練中心及佳美航空膳食大樓進行導賞及體驗，參觀模擬駕駛艙、參觀飛行訓練大樓、學習擺盤及試食等等，小航空迷必定會超級開心！

按圖即睇東涌世茂喜來登酒店「喜來農夫住宿計劃」及「夢想起航住宿計劃」詳情：

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麗豪酒店

麗豪酒店推出「饗 · 樂「駕」期」，以九巴作主題，讓小朋友與家人入住飽覽城門河景的九巴主題客房，小朋友更可以扮演車長於1:1真巴士駕駛艙拍照打卡及獲贈限定1:120九巴模型等。除此之外，小朋友可於小型電動車場穿上小車長制服暢玩迷你電動車，小巴士迷一定喜歡！

按圖即睇麗豪酒店「饗 · 樂「駕」期」詳情：

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香港黃金海岸酒店

香港黃金海岸酒店推出「72小時夏日繽紛住宿計劃」，小朋友可以在3晚連續住宿中於酒店盡享一系列精彩的行程及參與毗鄰國際十字路會的「看見 • 失明」體驗活動。小朋友可以學習如何在失去視覺時，靠著聽覺、觸覺、嗅覺來辨認方向。在黑暗體驗中，認識到視障人士的創意及出色技能。 亦能夠參加貝殼肥皂製作坊以及黃金海岸農莊及蝶舞香草農莊導賞團。玩足3日！

按圖即睇香港黃金海岸酒店「72小時夏日繽紛住宿計劃」詳情：