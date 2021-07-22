迪士尼酒店留港輕旅行　4大必玩項目：玩水、運動、手工藝同呢樣

暑假開始了！想和小朋友留港也一樣感受到異國風情，迪士尼樂園度假區主題酒店推出了一系列適合小朋友放電的有趣活動，不但有吃有喝有得玩，還能享受度假村的悠閒感覺。夏日必玩推介當然是玩水！而另外3項活動同樣也是不容錯過呢！

攝影：鄭子峰



日與夜夏日水花派對

炎炎夏日怎不能不玩水！迪士尼樂園酒店和迪士尼探索家酒店不但提供室外泳池讓一家大小暢泳，即日起更可讓小朋友投入水花派對，感受夏日清爽之旅！

日間，酒店會提供一系列以彼思為主題的水花遊戲，一齊玩水槍、扔水球，完成各項挑戰之後，將獲得紋身貼紙做獎勵，還可以立即跳進泳池消暑！而夜間，每晚8時在迪士尼探索家度假酒店的雨澄泳池池畔便會化身戶外電影院，觀賞迪士尼經典電影！

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米奇運動會

全新的米奇運動會專為一家大小而設，讓小朋友動動手、動動腳，接受不同類形的運動挑戰。而對爸媽而言，小朋友能盡情放電最重要！

日期：即日起，星期二及星期四

時間：9:30-11:00或11:00-13:00

地點：香港迪士尼樂園酒店東翼草坪

內容：90分鐘運動會，讓小朋友投入一系列運動挑戰，現場亦會有身穿運動裝的米奇和迪士尼朋友為大家加油，成功挑戰更可以登上頒獎台！

價格：$599



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酒店手工藝工作坊

除了以上挑戰小朋友體力的活動之外，酒店也有提供不同的手工藝工作坊給動靜皆宜的小朋友！這些手工藝簡單之餘，成品也相當吸引！

「個抓呀！」掛飾 工作坊

日期：星期三及六

時間：16:00-16:45

地點：香港迪士尼樂園酒店（國賓廳賓客限定）



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海盜米奇尋寶之旅

喜歡探險又喜歡動動腦筋的小朋友絕不能錯過這項活動，和朋友仔一起化身海盜，在迪士尼探索家酒店內發掘寶藏的線索，動腦解謎，找出寶藏！最後和米奇一起分享喜悅。

日期：星期二及四

時間：15:00-16:30或17:00-18:30

價格：$599



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特色下午茶、酒店小旅行

小朋友天性愛跑愛跳，在活動過後，別忘了補充體力！

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「奇妙3+1」團票優惠 只適用於平日

香港迪士尼樂園6月30日起推出「奇妙3+1」團票優惠，優惠門票只適用於持有有效香港身份證明文件之賓客使用，而優惠門票只可於6月30日至9月20日的平日 (星期一至五) 入場。

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