暑假親子必玩新興水上運動平板賽艇、立划艇　唔使識游水都可以玩

在沒有遊學團或外遊的暑假，雖然只是開始了兩星期，但當商場已逛完，電影已看過、書展又去完，家長又是時候要為小朋友安排活動而煩惱! 位於西貢的「香港青年獎勵計劃賽馬會野外鍛鍊中心」近日率先引入全新水上親子運動平板賽艇(Board Rowing )，教練楊永舜指只要小朋友身高120cm的小朋友，就算不懂得游水，也可以與爸爸媽媽一同參與。



攝影：歐嘉樂

攝錄、剪接：李紫銘



平板賽艇好玩之處

聽到水上活動，可能自然地令人想到滑浪板和獨木舟，而平板賽艇是由外國引入的新型水上活動，結合直立板（SUP）和賽艇的元素，⼀般平板賽艇的速度⽐獨⽊⾈快，香港青年獎勵計劃項目經理楊永舜說：「平板賽艇跟傳統賽艇在動作上是相似的，但賽艇給人一種是精英運動，一定是競賽運動，但如果平板就不同，會更加上手易學，更加有速度感，通過入門平板，賽艇便成為更大眾化運動四頭肌、背肌都會訓練得到，令到參加者更慳力，划得更遠。」

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參加者身高需120cm以上

如果參加者是小朋友，平板賽艇有甚麼特別要求? 楊永舜說：「小朋友身高要有120cm或以上，如果是12歲以上更佳，因為在器材上，體力上更掌握。其實只要不怕水，就算不懂得游水的人，穿著助浮衣也可以游到便已經可以參與，因為教練一直從旁指導。」

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小朋友做導航

楊永舜認為平板賽艇是非常適合親子一同參與的水上活動，「平板承托力高大，小朋友與家長一起參與時，家長負責划槳，小朋友負責睇方向，做家長的導航，絕對是增加親子關係及溝通技巧的活動。特別通過各自負責的崗位，讓家長與小朋友之間學會互相欣賞對方，只要在過程中盡力，也是得到父母無條件的認同。」

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SUP立划艇

當日參加者除了試玩平板賽艇，也有一試SUP立划艇（Stand Up Paddle），楊永舜建議親子組不妨這樣玩，「SYP可以是一位家長與一位小朋友共用一塊板，因為小朋友掌握支槳的轉動，比起成人所需要的時間多很多，由小朋友負責導航，家長做划艇是較好。」

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小朋友：十分刺激

當日試玩的Jason哥哥與弟弟Jayden不約而同表示喜歡平板賽艇，Jayden說:「當我坐哥哥後面時，感覺好舒服，好涼爽。」哥哥Jason說：「因為之前玩過獨木舟，感覺平板賽艇更有速度感，撐出去一殺十分刺激，但比獨木舟難平衡。」

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香港青年獎勵計劃賽馬會野外鍛鍊中心

野外鍛鍊中心於1993年開幕並座落於西貢大網仔近烈士碑園，於2014的重修計劃中重新投入服務，提供日營、黃昏營及露營服務，同時提供創新及專業的水上活動服務，如平板賽艇、獨木舟、立划板、龍舟及各類水上活動證書課程等。中心亦提供各類到校及於中心內舉行的訓練營，為配合不同水上活動設施，如：獨木舟、平板賽艇等能輕易到達不同景點，如：鹽田梓、橋咀、西壩、北潭涌等著名景點，十分適合舉辦戶外及教育活動。

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愛丁堡公爵訓練營自1983年開始投入服務，香港賽馬會慈善信託基金於2015年再撥款超過2億3百萬港元作營地重建工程及活動發展之用，重建後的營地於2021年三月重新開放，提供更完善及多元化的營地服務。(攝影:龔嘉盛)

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