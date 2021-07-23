親子好去處｜小車迷必玩Benz親子賽車體驗館　變身飛機師學揸飛機

沒有外遊的暑假，感覺有點漫長，幸而適合親子的本地玩樂一浪接一浪，為了不受天氣影響，不少家長都喜歡帶小朋友到室內玩，避免日曬雨淋。尖沙咀K11 Musea最近又有新攪作，著名汽車品牌Mercedes-Benz 呈獻The Junior Racing Academy親子賽車體驗館，還有K11 Musea地標之一貫穿三層的Donut Playhouse巨型滑梯特別加入最新彈床遊樂設施，現時更可用邊玩邊收集快樂印章形式，換領LEGOLAND免費入場劵及酒店Staycation2日1夜住宿。

攝影:歐嘉樂



小車迷注意

在整個「DONUT SUMMER MEMORIES OF LOVE 」活動中，最令小朋友與爸爸期待的要數「Junior Racing Academy 親子賽車互動體驗館」，場館適合3至12歲小朋友，由7個體驗區組成，設有多個互動學習站。讓小朋友既可了解賽車發展、比賽種類、賽車機械等基礎知識，更會走進車庫和賽道，探索未來賽車設計，獲得賽車的實戰經驗，一嘗當上賽車手的感覺。

點圖即即睇親子賽車互動體驗館:

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即睇K11 MUSEA其他親子多元智能體驗點:

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夏日回憶之旅印章收集卡

即日至8月31日，家長與孩子最快收集20個快樂印章的1000位最佳親子拍檔，即可得到免費製作「最愛回憶相冊」，活動獎勵更包括香港瑰麗酒店2日1夜住宿(90個印章)、Donut Playhouse 3小時私人派對(70個印章)、K11 Legoland入場券(30個印章)，禮品數量有限，先到先得，送完即止。

變身飛機師學揸飛機

今個暑假來到如心廣場，小朋友可變身飛機師模擬駕駛至韓國濟州島，感受久違的飛行體驗。商場於中庭放置了一架巨大駕駛艙，場內提供歷時約 15 分鐘的模擬飛行體驗，並由擁有多年飛行駕駛經驗的真．民航機長親自帶領大家駕駛「飛一般」航班，齊齊變身飛機師暢遊濟州島秘境，一嘗駕駛飛機的體驗。

即日起至 8 月 22 日，如心廣場 NINA CLUB 會員只須憑指定積分或以電子消費，即可換領「濟州島模擬飛行體驗體驗証」，每日名額有限，先到先得，換完即止。

「濟州島模擬飛行體驗活動」換領詳情

換領日期：即日起至8月22日或至換完即止

換領地點：NINA CLUB 手機應用程式

飛行體驗日期：7月24日至8月22日

飛行體驗時間：中午12時至晚上8時

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