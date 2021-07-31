初生寶寶臉長紅疹怎辦？　媽媽自製「母乳面膜」效果出乎意料好

用「母乳面膜」幫寶寶敷臉，不管效用如何，媽媽都可以與嬰兒建立親密的連結，也是一種很可愛的互動方式呀。



給BB敷「母乳面膜」，結果竟十分好？ （按圖了解）

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發現新生兒長痘，媽媽製「母乳面膜」幫寶寶敷臉

很多寶寶出生後滿臉紅通通，長了類似粉刺、青春痘的紅疹，讓媽媽操碎了心，美國有一位媽媽Linh Ta發現剛出生沒多久的兒子臉上長了疑似「新生兒痤瘡」的紅疹，突發奇想幫寶寶敷「母乳面膜」，沒想到竟然出奇有效，她說，寶寶臉部紅疹已有明顯消退。Linh Ta把影片上傳至抖音（Tik Tok）平台與網友分享。

Linh Ta分享「母乳面膜」的製作方法，首先，先準備一張無菌、乾淨的面膜，以及一個裝母乳的小碗，接著，把面膜紙放進裝著母乳的小碗中浸濕，然後敷在寶寶的臉上，即完成，面膜看起來十分潤澤保濕呢。

網友們看到寶寶敷面膜，覺得實在是「太可愛了」，並認為，這種方式是母親與孩子建立親密連結的一種很棒方式，紛紛想與孩子訂一個「寶寶的美容日」。

還有網友留言詢問Linh Ta，是否有「前後對比圖」，她特地放上一段寶寶敷完面膜後的影片，並說：「寶寶臉上雖仍有腫塊，但發紅已明顯消退啦。」

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2成寶寶都患「新生兒痤瘡」，3個月內會自行緩解

爸爸媽媽如果碰到像Linh Ta的寶寶一樣，發現嬰兒有長痘、粉刺的問題，該怎麼辦呢？台灣林口暨台北長庚醫院皮膚部主治醫師陳冠伃表示，新生兒痤瘡（Neonatal acne）約發生在20%健康的2週大新生兒，在臉頰、額頭、鼻梁等部位看到一顆顆微小突起的紅疹。一般認為和新生兒的皮脂腺分泌較旺盛有關，通常不需特別治療，在3個月內會自行緩解消失。

新生兒痤瘡若是較晚發，於3～6個月大時出現粉刺樣的丘疹或膿皰，則稱為「嬰兒痤瘡（Infantile acne）」，發生和體內荷爾蒙的變化較有關，也可能產生疤痕，建議需擦藥治療，嚴重時給予口服抗生素，待1～2歲隨著荷爾蒙逐漸平緩便會慢慢緩解。

根據Healthline報導，雖然沒有研究支持母乳可以有效治療嬰兒痤瘡的說法，但母乳確實含有可以減少或消滅細菌的抗菌特性；如果細菌是感染的罪魁禍首，用母乳清潔皮膚可能會有所幫助。

Healthline更表示，寶寶喝母奶也能有效降低耳部感染、濕疹和出牙疼痛等常見病症。

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黃瑽寧：用母奶塗抹臍帶，可預防臍帶炎

台灣馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧曾撰文表示，將母乳塗抹在皮膚上的研究數目不多，但母乳中擁有多重的抗菌能力，包括抗體，酵素，乳鐵蛋白等，之前就有人把初乳拿來對付新生兒結膜炎常見的金黃色葡萄球菌，以及淋病雙球菌，看起來都頗有加成的效果。

黃瑽寧醫師認為，家長最可以拿來應用的做法，是用來塗抹寶寶的臍帶，在2006年一篇土耳其的研究中，發現用母奶消毒臍帶，是一個沒有什麼副作用，又可以預防臍帶炎，以及縮短臍帶掉落時間的好方法。

黃瑽寧醫師說，雖然沒辦法證實母乳塗在寶寶肌膚上有什麼效果，但目前可以給的建議是：

1.塗抹母乳在嬰兒濕疹上，雖然不見得有神效，但至少不會有嚴重的副作用。

2.即便使用母乳當做輔助療法，仍然不要忽略頻繁給予寶寶保溼的重要性，畢竟對嬰兒濕疹（異位性皮膚炎）的皮膚而言，母乳能提供的屏障，還是不太夠的。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶寶滿臉長痘痘，美國媽媽給男嬰敷「母乳面膜」，結果竟出其不意的好！】