兒童健康｜新衣服沒洗就穿？　致癌機會低但引發皮膚及視力問題

現在因為退換貨方便，考量到衛生問題，新衣服買回家大多都會先清洗一遍再穿上身，但忘記清洗或是來不及清洗也大有人在，少了清洗這個步驟，究竟會發生甚麼事情呢？台灣毒物專家招明威教授便在自己的Facebook專頁上寫下自己的看法及經驗。

你的新衣服有洗過才穿嗎？（按圖了解）：

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近8成人不會先清洗衣服！

幾年前台灣有個針對「穿新衣服前，會不會先清洗」的調查，發現只有22.8%的人會全部將新衣服洗一遍，61%的人只會針對貼身衣物清洗，但仍有8.2%的人卻完全都不會洗！招名威教授分享他的經驗說，有一次穿着剛拆封的衣服去參觀某所大學，不過當天天氣潮濕悶熱，逛了校園半圈之後，發現新衣服已經完全呈現濕透的狀態，導致皮膚和汗腺較豐沛的區域立馬紅腫，開始發癢無法停止，有越抓越癢的趨勢，沒多久就有紅斑跑出來。

衣服印染過程需用「甲醛」來固色和防皺

他進階解釋說，因為衣服在印染的過程中，需要「甲醛」這種化學原料來固色和防皺，已經反應的甲醛會與衣物纖維結合，固定在衣服材質上，而會讓皮膚出狀況的是那些沒有被固定的甲醛，簡稱它們叫「游離」甲醛。

甲醛可溶於水，會透過汗被吸收到人體內

但因甲醛溶於水，可以通過清洗能把大部分有害物質清除掉，但若我們沒有洗就穿，長期接觸甲醛，讓這些游離的甲醛就會溶到我們的汗液內，間接被人體吸收後就會引發皮膚過敏、瘙癢、皮炎等症狀。事實上，甲醛除了引起急性眼症狀、咳、流淚等直接反應外，還會引發視力障礙和過敏。

常常穿不洗的新衣服會不會患癌？不至於

至於坊間流傳的，不洗新衣服會患癌，他則站出來闢謠說，穿新衣服導致甲醛暴露的濃度和時間，無法跟高濃度、長期的職業暴露相比，穿沒洗過的新衣服會致癌是沒有科學依據的，且致癌幾率是非常低的。

最後建議，購買貼身衣物及嬰幼兒用品時，以選擇用染料、塗料少的素色、印花圖案小的產品為好，儘量不要買印花鮮艷、面料挺硬的產品，而對於嬰幼兒衣服一定要特別注意，選擇A類甲醛含量≤20mg/kg，這樣比較安全，其次在買衣服的時候聞一下，如果有刺激性味道可能是甲醛超標，或是有其他化學物。

無論如何下次若買新衣服回家，一定要記得先清洗再穿上身哦！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：新衣服沒洗直接穿？毒物專家：少1動作恐引視力障礙！】