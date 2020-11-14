餵哺母乳｜嬰兒只喝人奶較瘦小易貧血？　研究：身高或落後標準

母乳所提供的營養是一般配方奶無法取代，但有最新研究發現，若以純母乳哺餵的嬰幼兒，1歲時罹患缺鐵性貧血的機率，是混合餵養嬰幼兒的9倍，且維他命D不足比率也高出6倍，此研究是來自台灣基隆長庚團隊，研究也推測純母乳哺餵的嬰幼兒生長較緩慢可能就是與缺乏維他命D和鐵有關聯性，此發現也於去年刊登於國際知名期刊《科學報告》（Scientific Report）。

寶寶純喝母乳會否營養不足？（按圖了解）

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1. 純母乳餵養較瘦小 身高落在低標比例高

過去就常有家長擔心純母乳哺餵會影響寶寶成長，也有研究認為純母乳哺餵的孩童比較瘦小。台灣基隆長庚紀念醫院新生兒科廖穗綾醫師表示，為探討此現象是否仍然存在，長庚團隊針對630名嬰幼兒進行檢測，研究結果發現，純母乳餵養超過4個月的孩童，1歲過後雖然成長曲線大多在標準範圍內，但身高卻落在低標比例較高。

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2歲後鐵蛋白指數恢復 藉固體食物補足鐵質

來自台灣的廖穗綾醫師說明，抽血結果則顯示，雖純母乳餵養的孩童相較混合餵養的孩童較容易有缺鐵性貧血問題，但2歲過後，純母乳餵養的孩童血中鐵蛋白指數逐漸恢復正常，可能是因該年紀孩童以魚肉類等固體食物為主食，補足所需鐵質，但血清維他命D的濃度卻持續到3歲仍偏低，背後原因還有待進一步研究。

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純母乳哺餵易貧血 4個月開始吃副食品補足營養

不過，家長也不用過於擔心，若寶寶剛出生時以純母乳哺餵，可補充口服維他命D每天補充400IU，等4個月大時，則可透過副食品補充鐵，除非進食狀況不佳，則建議可使用口服鐵劑每天補充每公斤1毫克。廖穗綾醫師強調，只要在哺餵寶寶純母奶時，也能同時幫孩子補充維他命D等營養素，同樣能幫孩子補足所需營養。

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吳雨霏

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官恩娜

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