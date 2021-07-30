陳展鵬單文柔女兒小豬比入讀呢間名校N班　學費8萬成星二代學府

陳展鵬、單文柔寶貝女兒小豬比長大了，即將入讀N班。單文柔早前在IG曬出女兒的校服相，指小豬比換上新衣服時感到十分開心。而小豬比即將就讀的學校是著名幼稚園，歷年吸引不少星爸媽為子女選擇，學費8萬元一年也無阻她成為最受歡迎的星二代學府！



國際英文幼稚園暨幼兒園（St Catherine's International Kindergarten）

單文柔為女兒選擇的就是國際英文幼稚園暨幼兒園，是著名的星二代學府，不但有優良校譽，而且升小成績亦非常不俗，不少人考入著名直資及私立小學。小豬比入讀的是紅磡校，提供2歲的N班課程，學費約$82,797一年，完成N班會直升九龍塘羅福道或雅息士道的K1。

該校非常受星二代歡迎，包括杜德偉兒子AJ (Alex Junior)、陳敏之兒子雷子樂、蔡少芬女兒張楚兒、陳慧琳兒子劉昇和劉琛、林文龍女兒林天若、郭羡妮女兒Kylie、文頌嫻女兒Jamie、王浩信陳自瑤女兒王靖喬等等都曾是校友。

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大埔懋柏禮國際幼稚園

除了上述幼稚園，另有不少名校也是星爸媽的熱門選擇。

例如王祖藍早年在國內工作，太太李亞男及女兒也長時間留在國內生活，年初王祖藍重返TVB擔任首席創意官，一家四口也回港生活，大女Gabby更開始其校園生活。在4月時，李亞男在IG分享2歲多的Gabby第一日返學前班的可愛相片，她更留言：「First day of pre nursery class 😍」。2歲多的Gabby現正就讀大埔懋柏禮國際幼稚園學前班，該校的課程設計採用了以探究為基礎的英國早期教育體系，綜合了探究式、體驗式的教學法，半日班每年學費$90,200。

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Tutor Time多多國際幼稚園

陳凱琳與鄭嘉穎大仔Rafa入讀的學校是Tutor Time多多國際幼稚園，於九龍塘、北角、中半山及元朗均設分校。學校提供專為六個月至六歲小朋友而設的課程，包括嬰兒活動組（六個月起）、幼兒活動組（1-2歲）、幼兒園（2-3歲）、幼稚園（3-6歲）及延伸課程，學費因應分舍及課程而異。以九龍塘沙福道分校為例，適合1歲半孩子入讀的幼兒活動組學費因應每月的上課堂數而定，如一星期上一堂，一個月學費為二千多元；若一星期上五堂，一個月學費約為8千多元。

在兒子上課的第一天，陳凱琳於IG表示：「我相信很多家長都會有共鳴，看見孩子上學必定百感交集，心情既興奮，又擔心！」（I’m sure a lot of parents can resonate with me when I say there’s mixed emotions of excitement, worry, happiness and everything inbetween!）。她又指，眼見囝囝滿有好奇心，學習新事物，見證他們成長，為他們感到自豪之餘，更鬆一口氣！

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浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園

陳柏宇2歲多的女兒陳羿辰Abigail非常可愛，她早前更開始上學，於浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園就讀學前班，半日班全年學費為$46,000。日前媽媽符曉薇貼出女兒的成績表，只見Abigail各方面也表現出色，幾乎獲得滿分，網民也大讚她「好叻女」！

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綠茵英文國際幼稚園（日出康城分校）

林芊妤（Coffee）兒子翟伯伯去年已入讀學前班，她選擇了區內熱門幼稚園綠茵英文國際幼稚園（日出康城分校），學校推行愉快學習，半日班全年學費$66,520。Coffee在IG表示，以為伯伯第一日上課會大哭大鬧，怎料伯伯完全沒有哭，而且表現冷靜，只是雙手出賣了伯伯緊張的模樣。Coffee還搞笑幫伯伯配對白「其實佢會唔會諗得自己太重要 #完全無視一切 #世事也與我無關 #你都係走吧啦癲奶」。

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維多利亞國際幼稚園

維多利亞教育機構旗下的維多利亞國際幼稚園 (Victoria Kindergarten)有數間分校，其中又以銅鑼灣維多利亞幼稚園最多星二代入讀。銅鑼灣維多利亞國際幼稚園與滬江維多利亞學校為聯繫小學，配合 IB 探究式學習，非常受星媽歡迎。現正就讀的包括郭富城女兒、及關心妍女兒，而已畢業的則有劉德華女兒、楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、吳君如女兒陳是知、楊冪女兒小糯米、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂、張名雅女兒蔡浚鏗等。

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即睇其他星二代就讀的幼稚園：