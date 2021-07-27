5歲半Mirror粉絲畢業跳大叔舞獲Edan讚可愛　媽媽：開心到係咁唱

MIRROR熱潮直捲幼稚園！5歲半男生許皮蛋是個小鏡粉，近日更在幼稚園畢業野餐期間，興奮大跳「大叔舞」。片段獲Edan呂爵安在IG限時動態轉發分享，兼大讚可愛！媽媽在接受訪問時表示，囝囝得知偶像讚賞後，「好開心，開心到係咁唱歌」！



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等巴士打卡 畢業憑歌寄意

小鏡粉許皮蛋在社交平台表示自己「好花心」，「開個IG為咗follow Edan」。媽媽分享，5歲半的皮蛋「自從睇咗《膠戰》，開始鍾意Edan，最近好鍾意Anson Lo（盧瀚霆）。」而她和3歲幼女獸肉粥亦同是鏡粉，「媽咪鍾意呀Jer（柳應廷），妹妹鍾意Ian（陳卓賢）同Edan。」她亦曾與子女觀看MIRROR演唱會，以及到有MIRROR成員蹤跡的地方打卡，「最瘋狂嗰次係喺尖沙咀碼頭等Anson Lo架巴士！」

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近日皮蛋在社交平台分享了與同學參與畢業野餐的影片，除了與同學合唱姜濤作品《蒙著嘴說愛你》，更在同學面前興奮跳唱來自電視劇《大叔的愛》片頭的舞蹈「大叔舞」，留言「好難得嘅畢業野餐😉天氣好好呀。。。一齊影相一齊唱歌☺我今日真係好開心呀。」片段獲得偶像Edan呂爵安在IG story轉發分享，更大讚：「so cute😂😂😂」

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媽媽表示，皮蛋從《大叔的愛》播出後，便「開始跟住跳」。而除了成員的單飛作品，皮蛋對MIRROR的團歌如《Warrior》也十分熟悉，並會自行練習舞蹈，「會睇住youtube跟住跳。」。昨晚（26日）皮蛋亦發佈了「畢業致謝」影片，感謝老師的陪伴，即席演唱一曲《One all All》憑歌寄意，最後更送上飛吻，冧死人！

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