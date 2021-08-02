東京奧運│港隊劍擊成員多出身名校　吳諾弘讀男拔蔡俊彥喇沙畢業

今年東京奧運香港劍擊隊歷史性奪得男子花劍及女子重劍團體賽東京奧運入場券，香港男子花劍隊在名次賽亦奧運排名第七完成賽事，「香港劍神」張家朗更加贏得一面男子個人花劍金牌，成為一時佳話。香港劍擊隊4男4女幾乎都是名校出身，有部份在中學時期選擇停學，轉為全職運動員。



張家朗－英華書院、林大輝中學

勇奪奧運男子個人花劍金牌的張家朗，自2017年在劍擊世青賽奪冠，獲封「少年劍神」，他於初中時就讀英華書院，其後轉到林大輝中學，他在中四決定退學轉為全職運動員，父母同是籃球運動員，他小時候先接觸籃球，後來在暑假時首次接觸劍擊就愛上這項運動。2016年首次參與奧運賽事，今屆屬第2次代表香港在東奧出戰「男子花劍個人賽」及「男子花劍團體賽」。

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蔡俊彥－喇沙書院、 香港大學會計系

蔡俊彥小學四年級開始接觸劍擊，起初成績平平無奇，但到入讀喇沙書院後，表現急升，14歲那年更贏得亞青冠軍，2014年出戰南京青年奧運會，勇奪男花個人賽銀牌及洲際混合團體賽金牌。蔡俊彥最初並未想過要投入全職訓練，反而依照一般香港學生的升學路，入讀香港大學會計學系，打算先畢業再轉全職。但直至出戰世界盃等國際賽事，不時因體能不足導致落敗，終令他改變想法，於2018年2月轉為全職運動員。

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吳諾弘－拔萃男書院

現年21歲的吳諾弘加入成為港隊劍擊代表前，曾經是一名童星，他於7歲時加入TVB，在十年間拍攝過超過30套劇集，他演的角色多數都是主要角色的童年版。小學就讀以劍擊隊聞名的啟基學校，不少港青、港隊劍擊代表都出自這間學校，而他自小二起就開始學劍，到小三開始參加學界比賽，小四至小六更三度蟬聯全港小學學界個人花劍冠軍。

2012年吳諾弘成功考入拔萃男書院，並代表男拔贏得不少獎項，包括2016年榮膺有「學界奧斯卡」之稱的中銀香港紫荊盃最佳運動員（劍擊）。他於中五時考慮到運動員黃金時期短暫，因而決定暫停升學，並且加入港隊成為一名全職運動員。在「男子花劍團體賽」中在屬於自己的一回取下7分，成績非常亮眼。

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江旻憓－英基沙田學院、美國史丹福大學

現年27 歲的香港劍后江旻憓登上重劍世界第一，是隊內的學霸。江旻憓中學就讀於英基沙田學院，IB考獲41分（滿分45分），沒有靠運動員途徑，以學業成績考進美國史丹福大學修讀國際關係，完成學士學位後，Vivian攻讀了中國人民大學法律碩士，了解中國法律；今年9月更將開展中文大學的法律博士課程（J.D.），繼續裝備自己。江旻憓從11歲開始接觸劍擊，一路從全職運動員、亞洲冠軍，在走到世界第一，同時兼顧劍擊與學業。

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佘繕妡－沙田學院、 美國聖母大學商學院

年僅20歲的佘繕妡是香港東京奧運劍擊代表中最年輕的一位，她在就讀沙田學院是轉打重劍，在努力訓練加上家人的無限量支持下，佘繕妡早於15歲已經打出成績，在2016年亞洲U23劍擊錦標賽上越級挑戰，摘下女子重劍個人賽銀牌，一戰成名。早前佘繕妡更加宣布獲出產不少劍擊奧運選手的美國聖母大學（University of Notre Dame）取錄，入讀商學院。

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連翊希－拔萃女書院、 香港大學

現年26歲的連翊希早於11歲已開始習劍，隨後陸續進步成為本地女子重劍數一數二的選手，並於2014年仁川亞運會上與楊翠玲、江旻憓、朱嘉望一同贏得團體賽銅牌。連翊希中學就讀於名校拔萃女書院，2017年畢業於香港大學園境建築學系，但她放棄成為專業園景建築師，轉為全職運動員接受訓練，今次連翊希同時出戰個人賽及團體賽，為其生涯首度征奧，是港隊女子重劍主力之一。

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朱嘉望－耀中國際學校、 香港大學

女子重劍運動員朱嘉望，小時候受電影的劍擊情節影響而開始習劍，從小在國際學校長大的朱嘉望，於2017年選擇延遲一年從香港大學心理學系畢業，改而於10月初轉當全職運動員。今次東京奧運朱嘉望將出戰團體賽，為其生涯首度征奧。

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