張家朗奪金後學劍人數激增　初學只需買兩樣嘢學劍預算要呢個數

久違了25年，香港再有運動員於奧運的舞台上代表香港這個彈丸之地奪金，張家朗等運動員出色的表現，成為了年輕一輩的榜樣，帶起了一股運動熱潮。當中最受益的當然是劍擊這個項目，Primo Fencing技術總監顏冠一（顏Sir）指，於張家朗奪金前，Primo Fencing每日查詢劍擊課程的約5至10宗，奪金後試過單日過100宗，十分誇張。

攝影：歐嘉樂

攝錄、剪接：李紫銘



入門裝備約$3,000 四歲開始可學習

隨著張家朗的成功，不少小朋友自然也對劍擊產生興趣，顏Sir說：「現時坊間有約20至30間私人機構、俱樂部會提供劍擊課程。自己會建議小朋友最快可以從四歲開始接觸，頭一、兩年以花劍為主，往後再決定劍種。」

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由於大部分小朋友也是從花劍開始入門，因此顏Sir也簡單地為家長計算了整套裝備的開支，當中包括面罩、手套 、單袖衣、護胸、手線、保護服（上下身）、電衣、花劍、韈 及頭線，合共約$3,000。顏Sir補充，不少俱樂部的初班課程也會提供大部分器材，基於衛生問題，面罩、手套多需要自購。

顏Sir提供的參考價格

按圖即睇劍擊運動所需裝備：

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成為出色運動員的必要條件？

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要願意堅持 做好時間管理

顏Sir除了是Primo Fencing技術總監外，也是前香港劍擊隊代表，亦認識張家朗等劍擊運動員。顏Sir勉勵想追隨家朗步伐的小朋友一定要堅持和努力，這是他在所有出色運動員身上都找得到的特徵。

「像家朗這樣出色的運動員，一定會做好時間管理。很多人都維持不到訓練，遇上考試便是最常停訓的日子，而家朗這類運動員只會在考試期間減少訓練，不會完全停止。」不過顏Sir亦明白香港小朋友難以完全兼顧學業與運動發展，因此去到某階段，家長和小朋友便要作出取捨。

劍擊一定要參與比賽

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劍擊分花劍、佩劍和重劍三種，花劍只有劍尖刺中才有效，需要靈活、動腦；佩劍是既劈⼜刺的武器，較多變化，講求策略與反應；重劍只有劍尖擊中才有效，重劍每次擊中都有效。若雙⽅同時相互擊中，雙⽅各得⼀分，因此十分講求時機與準確性。

剛學習劍擊時，雖大部分人都是花劍入門，但並非所有人都適合。顏Sir指小朋友除了可按自己喜好選擇劍種外，教練都會提供意見。當中花劍和佩劍的得分重點在於「進攻權」，如小朋友對「進攻權」的意識薄弱，玩重劍便更適合。

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而玩劍擊參與比賽是必需的事情，因為劍擊沒有考級制，要評估小朋友的實力和水平，惟有參與大大小小的比賽。而坊間的比賽亦設各種證書去給予小朋友一個認同，到實力去到一定水平便可以參與小學學界比賽，目前小學學界每年約200間小學參與，人數約1,000，由小組賽打到去決賽，需勝出7場或以上。

至於平日練習，顏Sir直言不可能像足球、籃球一樣，拿着球到樓下球場便可。由於劍擊涉及一定安全問題及需要計分，建議要有專業導師在場，因此都會建議家長租用私人機構、俱樂部場地，留意香港劍擊總會舉辦的活動。

家長付$600一堂學劍 盼小五出戰學界

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Daniel今年９歲是九龍塘學校小學部的學生，而Daniel會接觸到劍擊也是因為學校的興趣班，同樣是以花劍入門的他，因喜歡「劈」的感覺，因此現在主攻佩劍。媽媽Angel指：「當Daniel轉玩佩劍時，有部分裝備與花劍有分別，面罩、佩劍、電衣都要再買。」

Daniel表示今年也有看家朗在奧運上的表現，家朗奪金後令他更投入在劍擊運動上，暑期期間一星期也會有三次劍擊課堂。而九龍塘學校小學部每年有三次考試，除非家長自行找導師教學，否則學校這段時期的所有運動都會暫停。

而Daniel目標是小五時可以代表學校出戰學界比賽，目前小四的他還有一年時間去精進自己技巧，媽媽Angel亦打算找導師為他作一對一教學，她說：「現在小朋友學的興趣愈來愈多元化及冷門，Daniel本身有學法國號，現在加上劍擊，這些活動的開支不少，不過最重要是小朋友喜歡。目前已找到心儀的導師教Daniel劍，費用為$600一堂。」

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