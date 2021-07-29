東京奧運│陳晞文為克服哮喘玩風帆　名校畢業會考27分入港大

香港運動員在東奧表現出色，繼張家朗和何詩蓓勇奪一金一銀後，陳晞文亦有望在7月30日的滑浪風帆賽事中衝擊獎牌。視李麗珊為偶像的她，是次奧運對她來說意義巨大，現年30歲的她將於東奧之後結婚，重返港大校園進修，正式退役，在此之前希望能留下職業生涯最光輝的篇章！



為克服哮喘玩風帆 名校畢業會考27分

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在1998年陳晞文隨父母從英國回流香港，當年是李麗珊贏得女子滑浪風帆奧運金牌後的兩年。當時家人為了讓8歲的晞文克服哮喘病，便幫她報名參加康文署開辦的滑浪風帆訓練班，及後誤打誤撞又入了培訓隊被教練相中，展開運動員生涯。

除了運動了得外，晞文亦是一位高材生，小學就讀福榮街官立小學，中學就讀名校瑪利諾修院學校，最終更在會考考到27分的好成績，進入香港大學文學院。不過剛上大學幾個月的她，為了出戰倫敦奧運，隨即休學備戰。

倫敦奧運重傷後出戰 失落里約奧運成遺憾

2012年倫敦奧運正式開幕前，陳晞文在練習期間被帆船撞至墮海，傷勢嚴重，其中5條肋骨斷裂，脾臟更要被完全切除。而奇蹟卻出現了，手術後，她竟迅速康復，用兩個多月時間由無法走路到行動自如，最後成功為港出戰獲得第 12 名。當下陳晞文決定用往後四年全職訓練去衝2016年的里約熱內盧奧運會。

然而，事情沒有如晞文所願，她在里約奧運選拔賽大熱倒灶，她反省或許是自己在2014年亞運奪金而自視過高，沒有聆聽教練或者隊友意見，最終留下職業生涯的一大遺憾。

陳晞文（右三）與鄭俊樑（右四）將代表香港滑浪風帆隊出戰東京奧運。（余俊亮攝）

已達成賽前設下的目標

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陳晞文為東奧設立了一個突破「2012年自己」的目標，只要能晉級至頭 10 名的獎牌戰，比 2012 年的倫敦奧運第12名成績好，便是對自己已有所交代。陳晞文亦計劃東奧退役後會重返港大校園，亦考慮未來當教練，把保貴的經驗傳承給年經一代的運動員，讓他們去為港爭光。

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