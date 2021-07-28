東京奧運│13歲日本少女奪滑板金牌　7歲開始玩靠睇片自學花式

東京奧運正進行得如火如荼，其中女子街式滑板賽於7月26日結束，由日本的西矢椛奪得金牌。這名13歲的日本小妹妹是奧運滑板比賽的初代女王，亦是日本史上最年輕的奧運金牌得主。西矢椛在攝受傳媒訪問時曾透露，自己受到一個人的影響，從7歲開始接觸滑板。



東京奧運街式女子滑板賽事日前圓滿結束，由日本的西矢椛奪得金牌，是奧運滑板比賽的初代女王，亦是日本史上最年輕的奧運金牌得主。西矢椛是日本大阪府松原市人，出生於2007年8月30日，今年只有13歲，就讀松原市立松原中學二年級。

西矢椛受到哥哥的啟發，自7歲開始接觸滑板，僅訓練了6年便以15.26分的成績奪得今屆東京奧運街式女子滑板賽金牌，超越了1992年奧運200米蛙式金牌岩崎恭子14歲參賽的記錄，成為日本史上最年輕的奧運金牌得主。

13歲西矢椛於東京奧運街式女子滑板賽事中奪得金牌。（楊宇翹攝）

父母陪伴練習

西矢椛在一開始並沒有專業指導，只是透過父母陪伴練習、提供意見，自行參考網上看海外選手影片，反覆練習研究提升自己的能力，因此有「天才少女」的稱號。2019年，當年還是小學生，只有11歲的西矢椛在集合了世界各地專業滑手的「X game」美國大會獲得銀牌；今年2月出戰世界錦標賽時，她在日本選手中排名第5，最後卻逆轉奪下第2名，搶下奧運入場券。西矢椛在接受傳媒訪問時表示，很開心得知自己創下日本最年輕奧運金牌選手的紀錄；希望未來能成為「全世界無人不知的知名滑板選手」。