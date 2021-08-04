半夜尿急唔去廁所竟屙落尿片、膠袋　外傭個人衛生欠佳僱主可以咁

家中有聘請外傭，大家生活在同一屋簷下，大家的生活習慣不同，雙方也需要時間磨合。近日有僱主表示家中外傭晚上急尿唔出房門去廁所，用大仔的尿片小便，用完更放在自己衣櫃，她向網民請應怎樣處理。外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，外傭的衛生意識因人而異，如有問題，可先作出溝通。惟她提醒，若僱主因衛生問題而扣外傭工資或進行罰款，則屬違法。



按圖即睇僱主分享外傭衛生問題：

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外傭半夜屙尿落尿片 屙滿3張尿片

有僱主在「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指發覺工人晚上急尿唔出房門去廁所，用少主的尿片小便，之後更放在自己衣櫃裏，問大家會怎樣處理這件事。她指：「我叫佢打開櫃門，然後問佢咩嚟，問佢點解用尿片屙唔去厠所！佢話阿sir （僱主丈夫）用厠所用得耐，太急所以用尿片屙，但我話呢個唔係藉口，我屋企有2個厠所，就算阿sir用得耐，都可以用隔離嗰個。」她更指：「外傭用我大仔的XXL size（尿片) ，見到佢用咗3片滿滿的尿片放咗向衣櫃裏面。」相當嚇人。

她發文後有不少僱主也分享家中外傭種種衛生問題，有僱主指「我工人試過屙落個膠袋度！」另有人指外傭用小朋友去沙灘玩的水桶放在房「屙尿」，亦有人指外傭「用手抹屎」。面對個人衛生欠佳的外傭，有網民提議：「耐心問咗佢原因先，跟住話畀佢聽香港的僱主不接受這種情況，再睇下點。」亦有網民指：「直接同佢講no way!!」

按圖即睇解決方法：

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外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，外傭的衛生意識因人而異，「有啲姐姐係好衛生，夏天一日沖兩三次涼，有啲就直情唔知點解成日都唔沖涼。」她曾遇過僱主分享，外傭在床單留下經血卻沒有多加理會，又或者經常把使用過的衛生巾遺留在洗手間，「又會將薯片袋放喺櫃、床，整到廚房、房間有蟑螂。」

先善意提醒 多讚賞

徐曉彤指，若外傭有此類個人衛生問題，可先作出口頭提醒，並在洗手間或相關地點，貼上菲律賓文或印尼文提示字條。「如果佢唔自己執，你咪同佢一齊執，等佢知道清潔嘅重要性。如果清理得乾淨，就多啲讚賞。」

若然是如廁的衛生問題，當外傭屢勸不改，唯有在洗手間預備濕紙巾、垃圾桶，如廁前自行抹乾淨廁板。

「頂唔順」可終止合約

徐曉彤提醒僱主，在現行法例下，僱主不能因為衛生問題，向外傭扣工資或進行罰款。「扣錢、罰錢唔係合法，因為冇整爛、破壞你啲嘢。」

她補充，如僱主有感外傭「好污糟，頂唔順」，便可能需要終止合約。「佢嘅工作係打掃清潔，如果佢對清潔嘅重要性冇概念，都真係有問題，咁個表現都應該唔係理想。」

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