天花板深夜突漏水　急用一法寶救亡夠創意　網民：掉下來會變水球

近日中颱烟花撲台，全台各地連日大雨，不分地區也傳出豪雨災情。近日一名網友便在FB社團發文，她表示家裏天花板突然漏水，只好拿家中找到的「吸水好物」應急，貼文一出引起大量關注，笑翻許多網友。



這樣處理漏水問題，應是有初生寶寶的家庭才能做到吧！（按圖了解）

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原PO在FB社團「爆系知識家」發文，她在文中說明連日大雨，7月23日深夜家裏天花板突然漏水，她驚慌失措下趕緊找了一個「吸水好物」應急，她也貼出照片，吸引網友注意。

圖中可見一件紙棉製成的物品黏在天花板上，呈現圓弧狀，沒想到原PO拿來應急的法寶竟是尿布！她也無奈在文中說明「只能暫時這樣了」，也詢聞廣大鄉民是否有合適辦法，「請問大大，有什麼更好的辦法嗎？」

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛大讚原PO的創意，但也擔心尿布吃水過重整包掉落，「林北生眼睛長眉毛第一次看到天花板包尿布的」、「哈哈好點子，尿布真的很會吸。不過太重會整包掉下來吧」、「拿水桶接水啊，第一次看到用尿布」、「掉下來會不會變成水球？」、「用這種方式接水，讓我想到天花板也會漏尿（包尿布）」。

也有網友建議一些處理漏水的方法，「看樓上哪個部位積水，拿塑膠布壓磚頭大範圍蓋住頂着先」、「洞的地方，先貼上一個漏斗，漏斗再接水管。等天氣放晴找人處理」、「等天氣好，看是要頂樓做防水，還是直接打針，可以撐個1、2年」、「1.用水桶接。2.找人來抓漏處理。3.如是租屋，務必告訴房東，兼談修繕費」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】