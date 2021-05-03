流浪貓回家速逃天花板　獸醫以為有怪事發生　下秒驚喜包登場

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-03 08:00

懷孕母貓都喜歡找個安靜的地方生孩子，因為牠要為將出生的孩子們，給予最安全的環境。 在美國肯塔基州路易維爾的獸醫Emily Bewley，近日把一隻懷孕母貓帶了回家，為的就是給予一個較為安靜的環境讓牠分娩。但這貓咪Mayhem，卻似乎不太喜歡這安排。牠與Emily並不親近，更趁籠子沒關好時，逃到還在修葺的地下室天花板上。最終，貓咪Mayhem能順利誕下小孩嗎？

這宗貓媽媽躲天花板事件，發生在美國肯塔基州路易維爾。在當地動保組織Kentucky Humane Society工作的獸醫Emily Bewley，留意到接回來的貓咪Mayhem快要生產了，為了想給牠一個更舒適的分娩環境，於是決定帶牠回家。

只是，貓咪Mayhem似乎與Emily不太夾，牠總是發着脾氣，沒法安靜下來。就連Emily也在想，可能要將牠交予另一個暫托家庭，才能令牠情緒平伏下來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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現在的Mayhem，已晉升成媽媽級。剛來家時她一直情緒激動，但生下小孩後情緒已平伏下來了。Emily更指：「牠是偉大的媽媽，牠很認真地照顧每一隻小貓咪。」

至於認養小貓咪的程序，Emily表示大家可先關注動保中心裏的其他貓咪。而Mayhem的小貓咪們，會在戒奶和打針後，逐一開放認養。

▼▼同場加映：這是個勵志又充滿奇蹟的貓咪故事，就連動保中心的義工也表示，這貓是生命鬥士。事件發生在2015年1月，在美國佛羅里達州西海岸的坦帕灣，當時一隻黑白貓Bart遇上嚴重交通意外，貓主救起牠時已奄奄一息，最終認為牠已沒生命氣息，於是將牠埋在離家不遠處的空地。沒想到5天後，Bart竟從泥土中爬出來，並回到家中！▼▼

【點擊圖片放大看，究竟最終Bart復活後的命運如何？】

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▼▼同場加映：在台灣新北市，有隻1歲大的橘貓「已定」因為貪吃，在清晨5時多趁家人沒留意時，吞下了這家中雜物，結果噎到又沒法吐出來，連用鼻子呼吸也成問題。媽媽得知後，趕緊送牠到24小時獸醫診所，幸好最終救回一命。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟橘貓已定吞了什麼進肚裏，令牠幾乎沒法呼吸】

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