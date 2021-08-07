角落小夥伴粉絲必換　便利店儲印花換超實用電熱水壺、碗碟套裝

角落小夥伴粉絲要留意！有便利店與角落小夥伴合作，推出一系列以 Enjoy Your Relaxing Time為主題的精品推廣，每款精品設計均是獨一無二，既可愛又實用！
OK便利店首次與角落小夥伴合作，推出三款以 Enjoy Your Relaxing Time為主題的精品，包括萬用電熱水壺、陶瓷碗碟套裝及迷你藍芽喇叭。萬用電熱水壺體積不大，適合用作沖花茶、咖啡及煮食 (例如: 雞蛋) 等，而陶瓷碗碟套裝有兩套公仔款式，分別是炸豬排和企鵝，適用於微波爐及洗碗碟機，可以疊高收藏，非常慳位 。
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另外，8月19日會推出迷你藍芽喇叭，同樣有兩款公仔款式可供選擇，可同時連結兩個喇叭使用，使用USB供電模式，儲備電可連續使用一小時。按圖即睇換領詳情：
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