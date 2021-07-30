全民運動日2021 │18區指定體育館免費開放　呢樣親子運動不需預約

康文署於今個星期日（8月1日）舉行「全民運動日2021」，除了舉辦康體活動及開放多項康體設施予市民免費使用外，同時亦會在網上直播運動示範，以鼓勵市民恆常參與體育活動。市民只需預訂設施即可在當日使用，其中一項設施更是無須預約，只需當日場外入口處排隊即可。



為支香港運動員在東京奧運力爭佳績，今年「全民運動日」將在十八區指定舉辦奧運項目的同樂活動供市民參與，包括劍擊、羽毛球、乒乓球等，在社區營造奧運氣氛。

按圖即睇可免費使用康體設施:

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為鼓勵市民恆常參與體育和體能活動，今屆「全民運動日2021」以「日日運動半個鐘 健康快樂人輕鬆」為訊息。18區指定體育館的免費康體活動在8月1日下午2時至6時舉行，除了奧運項目的活動，還包括舞蹈及其他運動示範、同樂活動、健體閣、親子體育活動、健康講座，以及殘疾人士活動。



活動報名方法可以於7月19日（星期一）上午8時30分起在康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地派活動券。又或者於7月24日（星期六）上午9時起，查詢8月1日可供免費使用的設施，並於7月25日（星期日）上午9時起在「康體通」訂場櫃檯（不包括自助服務站）預訂設施。不論設施類別，每人只限預訂一節免費設施，先到先得。

另外，舞蹈是今年「全民運動日」重點推廣體育項目，康文署「全民運動日」網頁和「康文＋＋＋」Facebook專頁在活動當日下午2時起會直播舞蹈及運動示範，讓大家可在家中透過網上平台參與活動，感受富有活力的體育示範表演。

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按圖即睇40個重開公眾游泳池（不包括嬉水池）：

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由6月24日起，四十個公眾游泳池將開放，入場人數不超過可容納人數的50%，重新開放的游泳池，開放時間由每日上午六時三十分至晚上十時，當中分三節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。以上公眾游泳池只開放部分泳池設施。現時尚有部分泳池場館關閉。

較好玩的公眾游泳池（嬉水池暫不開放）



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泳池重開滿額會派籌

泳池的入場人數不超過可容納人數的50%，如游泳池內人數已達可容納人數上限，會向等候人士派發輪候籌號，並提示等候人士留意輪候提示牌所顯示的號碼，等候入場。市民身處任何泳池範圍內須任何時間一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、往返更衣室及泳池、往返不同泳池，或在與其他人之間相距至少1.5米的情況下進行熱身運動時則不在此限。

按圖即睇到訪泳池注意事項：

帶小朋友去玩，除了玩得開心，最重要是玩得安心。因此，防疫之心不可無。除了戴上口罩之外，兒科醫生亦曾提及更衣室是「播毒」的高危地點，家長也要小心提防，才能無憂玩樂，平安回家！

按圖即睇更多注意事項：

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