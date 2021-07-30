全民運動日2021 │18區指定體育館免費開放　呢樣親子運動不需預約

撰文：許珞珩
出版：更新：

康文署於今個星期日（8月1日）舉行「全民運動日2021」，除了舉辦康體活動及開放多項康體設施予市民免費使用外，同時亦會在網上直播運動示範，以鼓勵市民恆常參與體育活動。市民只需預訂設施即可在當日使用，其中一項設施更是無須預約，只需當日場外入口處排隊即可。

為支香港運動員在東京奧運力爭佳績，今年「全民運動日」將在十八區指定舉辦奧運項目的同樂活動供市民參與，包括劍擊、羽毛球、乒乓球等，在社區營造奧運氣氛。

按圖即睇可免費使用康體設施:

+11

為鼓勵市民恆常參與體育和體能活動，今屆「全民運動日2021」以「日日運動半個鐘 健康快樂人輕鬆」為訊息。18區指定體育館的免費康體活動在8月1日下午2時至6時舉行，除了奧運項目的活動，還包括舞蹈及其他運動示範、同樂活動、健體閣、親子體育活動、健康講座，以及殘疾人士活動。

活動報名方法可以於7月19日（星期一）上午8時30分起在康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地派活動券。又或者於7月24日（星期六）上午9時起，查詢8月1日可供免費使用的設施，並於7月25日（星期日）上午9時起在「康體通」訂場櫃檯（不包括自助服務站）預訂設施。不論設施類別，每人只限預訂一節免費設施，先到先得。

另外，舞蹈是今年「全民運動日」重點推廣體育項目，康文署「全民運動日」網頁和「康文＋＋＋」Facebook專頁在活動當日下午2時起會直播舞蹈及運動示範，讓大家可在家中透過網上平台參與活動，感受富有活力的體育示範表演。

相關文章:一文睇清全港40個泳池開放　人數放寬至50%會派籌嬉水池不開放

按圖即睇40個重開公眾游泳池（不包括嬉水池）：

+3

由6月24日起，四十個公眾游泳池將開放，入場人數不超過可容納人數的50%，重新開放的游泳池，開放時間由每日上午六時三十分至晚上十時，當中分三節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。以上公眾游泳池只開放部分泳池設施。現時尚有部分泳池場館關閉。

較好玩的公眾游泳池（嬉水池暫不開放）

+1

泳池重開滿額會派籌

泳池的入場人數不超過可容納人數的50%，如游泳池內人數已達可容納人數上限，會向等候人士派發輪候籌號，並提示等候人士留意輪候提示牌所顯示的號碼，等候入場。市民身處任何泳池範圍內須任何時間一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、往返更衣室及泳池、往返不同泳池，或在與其他人之間相距至少1.5米的情況下進行熱身運動時則不在此限。

按圖即睇到訪泳池注意事項：

帶小朋友去玩，除了玩得開心，最重要是玩得安心。因此，防疫之心不可無。除了戴上口罩之外，兒科醫生亦曾提及更衣室是「播毒」的高危地點，家長也要小心提防，才能無憂玩樂，平安回家！

按圖即睇更多注意事項：

相關文章:親子好去處｜暑假免費玩轉中環夏誌　PMQ繪本展參與書籤工作坊

SummerFest中環夏誌

+29

相關文章：暑假必去｜太空館天象廳翻新後重開　全新半球形屏幕電影票價不變

+2
街舞將成下屆奧運新增項目　狄易達教港孩跳舞改善懶惰增強專注力科學館彼思動畫展覽學習攝影燈光　體驗角色創作 7.29搶先預約暑假親子必玩新興水上運動平板賽艇、立划艇　唔使識游水都可以玩
親子
親子活動
本地玩樂
康樂及文化事務署
康文署活動
泳池
發表評論...