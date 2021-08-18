4孩爸爸Bob擔當玩樂角色從不給予子女壓力　用一招化解姊弟間爭執

林盛斌Bob與太太Pearl育有12歲大女霏兒（Faye）、9歲熹兒（Haye）、6歲機兒（Kaye）及3歲兒子道申（Jaye），他除了是多孩爸爸，也是多產藝人，司儀、主持、演戲等身兼多職，近日更成為Youtuber開Channel；工作雖然繁忙，但原來他在育兒及照顧家庭路上，也是點子多多，是孩子心目中的快樂爸爸。

攝影：龔嘉盛



Bob與太太Pearl是來自兩兄弟與兩姊妹的普通家庭，二人結婚14年，當初結婚時，也是想著要生兩個小朋友，「我爸爸與外父原本也有幾多兄弟姊妹，可能心裡面是嚮往著大時大節一家人聚在一起吃飯，好熱鬧的場面。我讀書時也有幻想過將來結婚後的畫面，放工回家看到小朋友過來錫啖我、太太過來問我想吃什麼、姐姐在做家務….現在的情況是將『吸引力法則』變成一個現實。」

從不偏心 給孩子相等的愛

家中育有3女1仔，很易令人覺得他與太太偏心，Bob直言：「我們給孩子的愛是一模一樣，對大家照顧呵護都是一模一樣，只不過現在細佬年紀比較少，只有3歲多，的確是要用較多時間花在他身上，譬如他去洗手間也要帶，幾個家姐已經完全不需要照顧；而且3個家姐會較多聚在一起，難免冷落細佬，那時我們就會陪他。我又覺得這不是偏心，是純粹因為年紀關係，只是在這個時候付出多少少時間在兒子身上。」

重視做人處事態度多於學業

對於子女的管教，Bob以剛柔並重來形容自己與太太，他說：「太太比較嚴謹，我以娛樂比較多，我會想去哪處玩，玩甚麼，幸而4個孩子尚算聽話，我們很少為子女學業鬧交或者罵他們，但會為態度，例如對人沒禮貌。」

他回想起一次向三女機兒（Kaye）發火的經歷，「大家都讚她是小周迅，靚是幾靚，但發脾氣時真的很醜樣，有一次想陪她做功課，但她的態度很差，我一直好有禮貌，因為心知她常常發脾氣都不想惹怒她，我平心靜氣地教導她，然後她用很晦氣的態度回應我，我忍住三次、四次、直到第五次，終於忍不住了，我拍枱罵了她。」

多聆聽子女想法

接著他與機兒都黑著口面直至晚飯，大女霏兒看到他們好像「嬲爆爆」，又互不理睬，於是做出令Bob非常感動的事，「大家姐各自問我們發生咩事，我說出我的版本，機兒又說出她的版本，跟住大家姐用和事佬口吻說：『爸爸，其實我覺得你冇需要咁惡鬧她，你同阿妹先說聲sorry。』然後我直接講sorry！大家姐再向阿妹說：『爸爸用心教你做功課，你用這種態度又不對，你們兩個攬攬，現在冇事了。』

Bob用一招化解姊弟間爭執，即時見效!(林盛斌ig圖!)

用一招化解子女間爭執

這件事，令Bob看到大家姐用的方法，正正與他管教孩子的方法是一模一樣，「試過大家姐與二家姐鬧交，然後我們會各自分開問發生什麼事，你有什麼不對，她有什麼不對，要她們對望，當兩個人很嬲的時候，一對望就會笑，這是一個很好的和解方法。」

大兒霏兒今年升讀中一，她以優秀成績考入本地著名Band1A英中，Bob坦然在學業上一直沒有給女兒壓力，「大家姐是很free地讀書溫習，考之前一兩天溫習，壓力不大，我們沒有額外加添好大的壓力在學業上，當他她們常常玩電話，就會叫她不要玩太久，提醒她溫習，我看的不是讀書成績，是做人態度，我爸爸教我，如果平時上堂有專心，功課不懂會問老師，考試之前會認真溫習，你一定會合格，我要求不高，只要合格，老師set得合格即是已經達到水平要求，三家姐中文默書25分默到28分，我一樣讚她進步了。」

在孩子心目中，Bob笑言自己是一個好欺負的爸爸，「從他們跟我說話的語氣，和跟媽媽說話的語氣有不同就知，他們對我會『串啲』，因為知道爸爸會聽他們說，爸爸會讓步，可能他們試到我底線，對媽媽沒有這樣，會比較嚴肅一點。」

Bob與太太結婚14年，從未試過拍枱拍櫈、大吵大鬧，「小爭執會有，維繫方法也是多讚美，對小朋友也是。」早前社交平台有人批評太太Pearl，Bob說：「個Post公開得，就自然會有人批評，會有人鍾意、有人唔鍾意，我都經常被人惡意留言，留一些攻擊性說話，但我不會想刻意取悅惡意留言的人。」

他續說：「以前剛做電視時，都會想要多啲人喜歡自己，但其實這個諗法是最『戇居』，完全沒有這個需要，每個人都會有他的Hater，甚至乎是屋企人也可能是表面沒有不滿，但可能食完餐飯搭車回家之後就在背後說三道四，你要知道自己的價值，要知道那些人對你才是最重要，我會選擇珍惜我擁有的支持者多過去介意討厭我的人。」

太太Pearl也是十分正面的人，「試過一次剛入TVB工作，有一套劇集想找我做男二(第二男主角)，去到最後換了另一人選，我回家跟太太說，太太說：『正常的!你演技太好!你會搶了主角鏡。』我當然知道這是安慰說話，但聽到會感動。」

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可能是Bob與Pearl的樂觀，身教出他的女兒也正面與樂觀，「大家姐曾經同我分享過早上起身落床之前，會閉上眼睛跟自己說『Today is a beautiful day!』」

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