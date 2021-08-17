兒童不宜麵包天天當早餐　中醫提醒注意影響脾胃有礙發育長高

麵包是很多香港人的早餐之選，除了方便之外，配搭亦多樣化，既可即食，亦可焗成多士或製成飛碟，咸甜皆宜，口味大眾化之餘，亦十分方便，非常適合早上趕返工返學的繁忙家庭。但中醫爸爸馬琦傑建議家長不要天天讓小朋友吃麵包做早餐，不但升醣指數高，更影響整體吸收，阻礙發育。

(部分圖片由受訪者提供)



育有一女的馬醫師，不時用中醫學角度解釋小朋友進食宜忌，令很多家長獲益，他說；「我已經叫4大長老唔好再餵麵包、蛋糕畀個女食，我亦見到好多媽媽貪方便早餐會以即食蛋糕、白麵包畀小朋友。」

+ 8

雖然很多人認為只是給小朋友吃麵包又不是吃糖，但原來經常吃麵包的影響力也不比糖果低，他說：「係，你哋冇畀『糖』，但蛋糕、白麵包係碳水化合物加上白糖為主，消化後會變『醣』，血糖急促上升，影響整體吸收。」

醣更影響日後發展

由於『醣』最後會發展成脂肪，更影響日後的肥胖問題。馬醫師解釋說：「小朋友天生『肺、脾、腎』易虛，脾胃未發展成熟，因此食少少嘢就易飽易滯，容易出現『脾虛』症狀，例如爛便便，又或者去不到廁所，甚至胃口不佳，亦是小朋友常見症狀。」

+ 1

很多家長認為把小朋友養得白白胖胖是最好，但馬醫師認要一改錯誤觀念：「不要以為小朋友愈肥愈好，全身脂肪鬆弛，是『虛胖』現象。『虛胖』其實是身體內藏積很多濕氣，濕氣困脾，相繼影響肺，令小朋友特別易病。」

馬醫師表示小朋友本身是需要蛋白質，但如果吃太多麵包、蛋糕，影響攝取蛋白質。(圖片由受訪者提供)

「外國研究發現，如果脂肪細胞在6歲前過早出現，會增加成長後『癡肥』因素。要小朋友健康長肉，配合食療、均衡飲食亦非常要緊。」

由於他認為小朋友本身是需要「蛋白質」，但因為吃太多麵包、蛋糕，「食『醣』已飽，根本吃不下『蛋白質』，點會長肉？」

點圖即睇馬醫師建議5歲-12歲小學生早、午餐餐單：

+ 15

他特別建議家長可以給小朋友飲用紫淮山水及吃黑豆，「紫淮山水有助脾虛，特別是對小朋友健脾有幫助，黑豆可加強腎氣，幫助小朋友骨骼及腦部發展。小朋友成長關鍵是食得、瞓得，睡得好更是長高關鍵，所以家長要提升小朋友的睡眠質素，當不再脾虛腎虛，就有助長高長肉。」

馬琦傑中醫師認為作為爸b，每日照顧寶貝女，換片，餵奶，孭帶，半夜蓋被，點都唔辛苦。 作為中醫，每日為左寶貝女，設計餐單，預防疾病，由零開始，健康開心成長就係我的簡單心願。(圖片由受訪者提供)

相關文章:保鮮紙暗藏危機？西瓜榴槤食剩要咁做 媽媽必學夏日水果儲存貼士

按圖即睇夏日水果儲存貼士

+ 5

+ 5

按圖即睇孩子食用水果注意事項

+ 2

相關文章：立秋水果│中醫分享吃對6款時令水果清熱潤燥 原來西瓜已經唔啱食

按圖即看立秋吃水果宜忌:

+ 9

+ 4

兒童喝水宜忌: