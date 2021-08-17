兒童增高｜香港男女平均身高原來唔矮 醫生拆解孩子唔長高6大原因

隨著社會的進步，大家對飲食也愈來愈講究，照顧小朋友時不再是餵飽了便算數，因此大部分地區的人均身高也有上升趨勢。作為家長當然都希望子女快高長大，尤其是男生，身高愈高當然愈好，不過我們不能控制基因，因此惟有飲食著手，有研究指在兒童和青少年階段飲食不良，平均身高可能會比其他的同齡人矮20公分。



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東南亞19歲青少年平均身高全球最矮

NCD Risk Factor Collaboration團隊集合了全球 193 個國家與地區 於1985年至2019年的 2,181 個人口研究數據，分析當中 6,500 萬介乎 5–19 歲男女的身高和體重數據，發現，歐洲西北和中部的兒童和青少年平均身高全球最高，而南亞、東南亞、拉丁美洲和東非等地方的19歲青少年平均身高全球最矮。

了解孩子長不高原因：

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荷蘭人最高 香港人均身高有增長

在小朋友更易獲得充足營養的成長環境下，過去的35年之間，兒童和青少年平均身高增長最多的國家是中國和韓國，而荷蘭人2019年19歲青年的男女平均高身都是全球最高，男生為183.8厘米女生為170.4厘米。

作為家長，最關心的當然是香港的情況，上述提到，以地區來計算的話，東南亞的19歲青少年平均身高全球最矮，而香港是在東南亞範圍當中，不過數據告訴我們不用太擔心，香港2019年19歲男性平均身高約為174.8厘米，比1985年的平均 169.7 厘米高約 5.1 厘米，全球身高排名上升至第 76 位；香港2019年19歲女性平均身高約160.6 厘米，比1985年的157.4厘米上升3.2厘米，全球排名由130位升至101位。

研究更帶出，身高矮和身高體重指數（BMI） 低的話，其病發率和死亡率亦會增加，同時也與認知發育受損、學習表現和工作效率差有關，但BMI過高同樣有問題，高BMI 在成年後更易出現殘疾、早死情況，學習表現和心理健康也較差。

(gettyImage)

6大因素影響孩子身高

兒科專科張璧濤醫生表示，影響身高的最大原因是父母的身高基因。此外性別、種族、居住地理、營養、身體長期健康狀態、青春期發育啓動年齡等都能間接影身高進展和最終成年身高（終身高）。醫學上可依父母身高分別推算出其男孩或女孩各自的終身高範圍，男比女平均高13厘米，而每性別範圍內最高跟最矮終身高可相差15厘米。

若然父母覺得兒女身高比其他孩子矮小，也可由於疾病緣故，令他們未能充份發揮身高潛質。最常提示父母是身高不及同年孩童的參照，但亦可是生長曲線異常。

若果小朋友長期追不上正常的兒童生長線，或許與以下的原因有關：

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張醫生提醒，小朋友如因疾病而長得矮小，一般會伴隨其他徵狀，例如尿頻、腹痛、肚瀉、體重偏低等。但單矮小也可是隱性疾病或保健系統出現問題的徵兆。他還强調，要留意幾歲後的小朋友可忽然生長變慢，偏離以往生長線，若孩子本來比較高，其身高可以在這過渡期間表面正常，但也要細心評縱向生長增長才發現有問題。

若經醫生診斷是缺乏生長激素或甲狀腺素如果經醫生診斷，引至致身高受影響，現時可以打生長激素針或吃甲狀腺素補充，正常刺激身體成長。

參考：Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled analysis of 2181 population-based studies with 65 million participants

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