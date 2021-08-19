鄺文珣囡囡將膠珠塞入鼻孔急入醫院　醫生教一招自行取出但有風險

小朋友玩玩具時誤將細小的硬物放入口中或鼻孔中的情況時有發生，早前星媽鄺文珣在Insatgram表示，囡囡Chesney將手鏈膠珠塞入鼻孔內，結果要入院，並用 「Mother's Kiss」的方法取出膠珠。不過，兒科醫生陳欣永提醒，孩子將異物放入鼻孔時，家長應該避免自行用這個方法處理，以免將異物吹入氣管，引起肺炎或窒息。



鄺文珣早前在Insatgram中貼出帶著女兒去醫院的照片，表示囡囡Chesney繼前一晚將紙巾放入口中被媽媽發現，早上又被哥哥發現她將玩具手鏈的膠珠放入鼻孔無法取出。鄺文珣夫婦大驚，丈夫更擔心到無法駕駛，結果要由救護車急送醫院。幸好囡囡入院時仍然呼吸暢順，醫生教父母一個叫「Mother’s Kiss」的動作，按着右邊鼻孔（沒有異物的鼻孔）然後將父母的嘴放在她的口上面 (像人工呼吸），然後大力一吹，便成功將小珠子拿出來。

兒科醫生陳欣永指，小朋友把細小的物件塞進了鼻孔中的情況很常見，嚴重者有機會引致窒息。雖然「Mother’s Kiss」的方法可行，陳醫生亦提醒，這個小動作要有醫生指導下進行，因為有機會不慎將異物推入氣管，引發炎或窒息，因此並不建議家長在家自行用這個方法處理。陳欣永醫生表示，當父母發現孩子將異物放入鼻孔內，應該先去急症室處理。如果情況太嚴重的話，可以再嘗試去耳鼻喉科進行更深入的處理程序。如果鼻孔內的異物不是太深入，家長亦可以嘗試用鉗取出異物。

兒科醫生陳欣永建議家長遇到這種情況，應該先去急症室，待醫生協助處理。（photo AC）

陳醫生又提醒家長，始終預防勝於治療，最重要是教育小朋友切勿把物件塞進嘴巴及鼻孔裏，避免意外發生。如果小朋友年紀太小，便不適宜玩含有細小部件的玩具或小物件。

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