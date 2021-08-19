兒童智力｜疫情下出生嬰幼兒智商較低　專家：受呢個原因影響⋯

在8月11日，美國醫學網站「MedRxiv」刊登了一份美國最新分析結果，顯示疫情期間出生的嬰幼兒智商較低，在語言、肢體動作以及整體認知上都不如疫情前出生的嬰幼兒，當中的原因又是甚麼？



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成長黃金時期缺乏刺激

上述研究分析美國羅德島州（Rhode Island）672 名兒童，其中188人出生於2020年7月後（疫情出生），308人出生於2019年1月之前（疫情前出生），176人出生於2019年1月至2020年3月之間。所有兒童都是足月出生，沒有發育障礙，大多數是白人。

在疫情爆發前的10年裡，3個月大到3歲大的小朋友平均智商為100左右，根據上述研究，疫情期間出生的兒童平均智商是78，當中來自較低社經地位家庭的孩童的IQ測驗表現更差。疫情導致企業、托兒所、學校、遊樂場關閉，嬰孩的生活發生很大變化，失去很多活動以及與人互動的機會，是專家相信的原因之一。

不排除影響將來

美國布朗大學（Brown University）兒科副教授德奧尼（Sean Deoni）是上述研究的負責人之一，他認為疫情期間嬰幼兒待在家中的刺激有限，與外界的互動也不多，疫情下出生的嬰幼兒在認知發展測試上的得分低得驚人。

雖然目前不確定在早期獲得較低的認知測驗分數是否會代表將來也不會有所改善，但無可否認的是，小朋友出生後的頭幾年，是建立認知基礎的關鍵。因此根基出現問題，不排除將來受到影響。

資料來源：Impact of the COVID-19 Pandemic on Early Child Cognitive Development: Initial Findings in a Longitudinal Observational Study of Child Health

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