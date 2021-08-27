媽媽必換迪士尼糖果色系陶瓷碗連匙羹　加初秋必備野餐墊

迪士尼粉絲要留意！有便利店推出迪士尼「陶瓷碗連匙羹」套裝，讓大人和小朋友可以用喜歡卡通人物的碗吃飯，非常實用。另外更有「Chip 'n' Dale野餐墊」，和小朋友去野餐就最啱！



7-Eleven 最近推出迪士尼限量版「陶瓷碗連匙羹」套裝和「Chip 'n' Dale 野餐墊」。4 款限量版「陶瓷碗連匙羹」由 Mickey & Friends 米奇與好友、Alice in Wonderland 《愛麗絲夢遊仙境》、《Dumbo 小飛象》及 Chip 'n' Dale 鋼牙與大鼻組成，每一款都色用上了小女生至愛的糖果色系，非常可愛！陶瓷碗以大碗口設計，不論用作吃麥片，還是用作吃麵都合適，碗並不算很大，對於小朋友食食量來說剛剛好，而且陶瓷碗耐受溫度為 0˚C 至 100˚C，可放入微波爐，方便翻熱各種美食或湯品。

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另外，踏入初秋天氣開始漸漸變涼，中秋節即將來臨，代表又來到適合野餐的季節！7-Eleven 特別推出「Chip 'n' Dale 野餐墊」，加厚隔層的餐墊用上淡黃色系再搭得意又可愛的大鼻及鋼牙角色圖案，絕對是野餐好伙伴。野餐墊展開後約 140cm x 140cm，加大設計即使坐 4 個人也很寬敞，於家中當作遊戲墊使用亦可。野餐墊附有 2 個扣及手挽，重量亦較輕，約 490 克，簡單摺疊後啪上黑色扣就方便攜帶外出。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻除咗陶瓷碗同野餐墊，7-Eleven仲推出咗8款迪士尼系列雙層杯 ：便利店新推迪士尼系列雙層杯 必換8款米奇、唐老鴨、小熊維尼👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻