便利店新推迪士尼系列雙層杯　必換8款米奇、唐老鴨、小熊維尼

迪士尼粉絲注意！有便利店推出迪士尼系列雙層杯，一共有5大角色共8款，雙層杯可盛載熱飲或凍飲，非常實用！
7-Eleven 即將推出迪士尼系列雙層杯 ，5個人氣系列：米奇與好友、小熊維尼、《小飛象》、《愛麗絲夢遊仙境》和《101斑點狗》共8款「迪士尼系列雙層杯」將於8月18日早上7時起供換購，除了可以儲印花換購，yuu會員更可享專享換購。
「迪士尼系列雙層杯」分為半透明杯身和金屬啞面杯身。半透明杯身系列合共4款包括米奇與好友、《愛麗絲夢遊仙境》、鋼牙與大鼻和《小飛象》；內層是食品級304不鏽鋼，而外層配以各種顏色的半透明設計，令迪士尼人氣角色圖案可反射於不鏽鋼內層物料之上，更添立體感。
而另外４款金屬啞面杯身系列包括小熊維尼、唐老鴨與黛絲、《101斑點狗》和米奇與米妮；雙層杯耐受溫度為0˚C至100˚C，可盛載熱呼呼的熱飲，例如熱茶、花茶或奶茶等等，亦可以盛載冷飲，杯底設有防滑底墊，非常實用！
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