中秋節｜媽媽必買卡通月餅　小朋友至愛迷你兵團、迪士尼公主系列

一年容易又中秋,還有約一個月就到中秋節,各大商舖都推出月餅讓大家提早購買,送禮自用都有選擇!今年不少品牌對推出以卡通人物作為主題的月餅禮盒,亦有部份以實用收納盒、玩樂等作招徠。今次記者率先向大家分享必買卡通主題月餅。



迷你兵團系列

Minion 的粉絲一定不要錯過美心月餅今年推出的 「迷你兵團系列」。兩個小小兵分為兩個系列,圓滾滾不倒翁的禮盒設計,非常可愛!食完更可當作擺設,化身不倒翁禮盒的迷你兵「小小超」和迷你兵「阿的」,眼睛會隨身體左右擺動,立體眼鏡框更可著燈發亮。兩款「迷你兵團系列」月餅都是一盒四個:「啖啖拉絲」的拔絲蓮蓉月餅和切開時內餡會「緩緩流出」的新口味-流心紅豆月餅,紅豆味濃郁,喜歡紅豆的小朋友一定會喜歡!

迪士尼公主系列

另外,美心月餅亦推出「迪士尼公主系列」冰皮禮盒,以珠寶箱為設計,禮盒內藏四個冰皮月餅,一共兩款口味,分別為香甜芒果及藍莓二重奏,小朋友一定會喜歡!月餅上更加印有鑽石圖案,小公主們可以用作收納飾物!

LINE FRIENDS 奶皇月餅禮盒

奇華餅家今年以 LINE FRIENDS 為主題,推出非常可愛的 「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY奶皇月餅禮盒」(四個裝) 及「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY迷你奶皇月餅禮盒」(單個裝) 。奶皇月餅禮盒非常精美,月餅印有BROWN & FRIENDS朋友仔頭像造型,4種口味月餅分別為「迷你朱古力奶皇月餅」、「迷你士多啤梨乳酪奶皇月餅」、「迷你朱古力味香橙乳酪奶皇月餅」及「迷你蛋黃奶皇月餅」。隨禮盒更包括「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY環保袋」。

而「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY迷你奶皇月餅禮盒」(單個裝) 星形設計的禮盒,外形雅致可愛,分別印上星級人氣BROWN & FRIENDS朋友仔,包括BROWN (熊大)、CONY (兔兔)、CHOCO (熊美)及SALLY (莎莉)。即日至9月21日期間到奇華餅家全線分店購物滿港幣50元,可以換購冰感毛巾或防UV雨傘。

LINE FRIENDS精品:環保袋、冰感毛巾及防UV雨傘 (余嘉文攝)

Gudetama 八月十五的月光中秋禮盒

蛋黃哥的粉絲注意!Twinkle Baker Décor 今年推出「Gudetama 八月十五的月光中秋禮盒」,超級靚!。禮盒內附 Gudetama 公仔、伯爵茶味月餅與鐵觀音茶味月餅。鏤空八角造型禮盒更加能夠化身座檯發光燈籠,好睇又實用!月餅配上伯爵茶和鐵觀音茶味,適合喜歡怕甜和吃茶味月餅的人士。 9 月 14 日前預訂更享早鳥或會員優惠。

BT21夜月。營火會

LINE FRIENDS與A-1 Bakery首次合作推出BT21 MEETS A-1 Bakery「BT21夜月。營火會」奶黃月餅禮盒, 奶皇月餅上印有可愛的BT21造型。「BT21夜月。營火會」禮盒上更印有精美的BT21圖案,盒子的設計亦相當充滿創意,當手拉月餅內盒,面層的立體 BT21 圖案會被徐徐升起。如此精緻的月餅盒既可收藏亦可作收納盒自用。

「BT21 夜月。營火會」奶黃月餅禮盒更附上一張印有 BT21 圖案的 BT21MEETS A-1 Bakery 特別版會員卡,亦額外附贈印上 BT21 圖案的側孭、手挽兩用 Tote Bag,實用性滿分!

多啦 A 夢™ 月餅

東海堂首次與 DoraemonTM 多啦 A 夢TM 合作,以月餅隨意門為主題,打開鐵盒造型的隨意門後,內裡有4個月餅,分別為奶黃及十勝紅豆粒口味,月餅上印有小鈴鐺造型,非常可愛!隨月餅附送環保袋,好睇又實用!

