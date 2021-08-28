開學前想去沙灘玩？環保署公布全港沙灘評級　3個泳灘水質欠佳

轉眼又來到暑假尾聲，想趁開學前，與孩子到沙灘玩樂？環境保護署（環保署）今日（27日）公布最新泳灘等級，其中三個被評為水質欠佳，家長出發前不妨先參考一下！



3個泳灘水質欠佳

環保署今日公布39個憲報公布泳灘，以及一個非憲報公布泳灘（愉景灣）的最新等級評定結果。署方根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為四個等級，包括良好（一級）、一般（二級）、欠佳（三級）及極差（四級）。泳灘等級是根據最近五次水樣本中大腸桿菌的幾何平均數而計算。

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22個泳灘的水質被評為良好（一級），15個為一般（二級）及2個為欠佳（三級），包括大浪灣泳灘、銀礦灣泳灘及蝴蝶灣泳灘。

按圖即睇一級泳灘名單

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按圖即睇二級泳灘名單

比較上周公布的泳灘等級，長洲東灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、橋咀泳灘、銀線灣泳灘及大埔龍尾泳灘的等級由二級升為一級，更生灣泳灘及汀九灣泳灘的等級由三級升為二級。中灣泳灘的等級由一級轉為二級。環保署發言人解釋，這些泳灘水質的轉變屬一般泳灘細菌水質的正常變動。

按圖即睇三級泳灘名單

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