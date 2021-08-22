親子好去處｜將軍澳免費借運動用品及相機　4個熱點延續奧運狂熱

東京奧運2020雖然已經圓滿結束，但運動對小朋友成長和健康的好處卻不會完結。趁暑假還剩下一點日子，爸媽不妨讓小朋友多感受運動的樂趣和益處。以下4個運動好去處，部分更是免費入場和租借運動用品，能讓一家大小體驗和挑戰不同的運動項目。而有些場地則提供各式專業的運動指導，你的小朋友或者就是未來的奧運之星呢！



將軍澳「TKO Spot「將軍競技場」

TKO Spot「將軍競技場」是目前全港最大空中戶外運動體驗場地，佔地逾4萬2千呎，分為4大區域，特設全港首個Parenting Zone及多款小童專用設施，適合一家大細前往放電和遊玩。此外，可以免費體驗運動相機及DECATHLON運動用品，充分體驗不同運動的樂趣。

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奧海城「青苗先鋒計劃」

奧海城藉著奧運的運動狂熱，推出「青苗先鋒」計劃，與不同的體育活動機構合作，舉辦一系列的運動培訓體驗班，激發小朋友對運動的興趣，啟發他們的運動潛能，發掘未來運動界的健將。滑板是今屆奧運首次新增的項目，選手們大都是年輕人，是次香港滑板學院透過教授基礎滑板技巧，小朋友可以在安全及開心的環境初體驗及享受滑板的樂趣。另一項新增奧運項目3人籃球與傳統籃球在規則、場地、用球等皆有不同，而且比賽節奏更為緊湊，讓小朋友更能感受團隊合作的重要性。

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D-PARK港隊教練親身指導新興運動

D‧PARK愉景新城由即日起至9月下旬將新增「Donut運動場」，而家長更可於網上報名各項在Donut運動場舉行的興趣班。當中包括：由沈聰教練帶領的籃球班（前港隊及甲一籃球名將）、蕭昌鴻教練帶領的排球班等（現役港隊及甲一排球明星）；除了主流球類運動外，該場地亦特設新興運動興趣班，包括地壺球、健球、雪合球、旱地冰球等。以上活動將於8月9日起在網上接受報名，不想錯過由專家帶領的活動就要密切留意Dpark愉景新城的社交媒體發布。

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樂富廣場「SPORTIVAL 運動嘉年華」

樂富廣場結合「運動會」及「嘉年華」兩大元素，推出「SPORTIVAL 運動嘉年華」，小朋友除了可以體驗運動帶來的挑戰，亦可以大玩首個以香港街景為題的 VR 跳降傘遊戲。活動期間，樂富廣場 B 區戶外休憩用地將化身成體能鍛鍊大本營，推出五大體能挑戰站，免費讓小朋友前來挑戰。除了緊張刺激的活動外，一家大小更可以到毗連的都市農莊，觀賞全新種植的可食用太陽花、冬瓜及老黃瓜等仲夏植物，親近大自然。

按圖即睇樂富廣場「SPORTIVAL 運動嘉年華」詳情：

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按圖即睇東啟德公園的設施：