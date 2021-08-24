疫情去101次Staycation　呢間酒店安排驚喜　2孩媽媽：平貴我都去

疫情下大家未能外遊，不少家長也帶同子女到酒店Staycation，共聚天倫。媽媽Elle Hana自疫情以來，曾因不同原因入住酒店過百次。她在接受訪問時表示，最愛探索不同價位、風格的酒店，究竟哪間酒店的服務最好、最抵玩？

（相片由受訪者提供）



體驗不同裝修間隔

媽媽Elle Hana育有兩名孩子，分別就讀幼稚園及初小。她分享，以往每逢生日或紀念日等特別日子，也會入住酒店慶祝，多選擇親子酒店，例如迪士尼酒店、黃金海岸酒店。

迪士尼探索家度假酒店 Disney Explorers Lodge $8700

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帝樂文娜公館 The Luxe Manor $2988 +10%

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2019年底，內地自由行旅客驟減，不少高級及大型酒店相繼推出各式優惠。「我家姐見優惠不錯，12月book了Rosewood staycation畀細女慶祝生日。酒店服務令我印象深刻，覺得可以探索多啲以前無諗過會住嘅酒店。加上疫情下小朋友停課，我覺得在家工作很嘈，便book酒店work from hotel，咁就開始搵適合嘅酒店工作和休閒。」

Little Tai Hang - The Corner House $797

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若到酒店是為了工作，她會選擇28小時以上的住房計劃。「最好包餐，交通方便，可以無憂工作；朋友歡聚就最緊要間房大，同埋有dining credit。如果係為本地遊，就睇下去邊區，然後揀酒店；親子遊就會著重酒店提供嘅活動。」她認為，Staycation的最大的樂趣是可體驗不同酒店的裝修風格，尤其是套房的間隔。

美荷樓 $310

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選擇酒店不論平貴

Elle Hana坦言，自2019年12月起，共去了101次Staycation，預算不會超過每人$3000。「花費其實我無乜點計，因為平貴酒店我都會去。比較貴嘅房，如果一家四口，或者幾個朋友一齊去，除開都係二千多元，包幾餐，食靚嘢住靚房，有得做Gym都真係抵。」

嘉賦酒店 Akvo Hotel $597

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問到哪次是最昂貴及最便宜的Staycation體驗？Elle Hana直言「好難計」。「有啲房價貴，但『零房價』又包入lounge，食靚嘢同埋住大房，例如九龍香格里拉、新世界千禧、朗廷，雖然人均用咗二千幾，但真係食返夠本，間房又大又靚，服務又好，計落其實超值。最平嘅美荷樓人均$150，但淨房唔包食，無服務，房又細，咁計返其實又好貴。」她補充，人均最貴的一次體驗是入住Rosewood瑰麗酒店。「人均超過$3000仲無包晚餐。」

The Fleming 芬名酒店 約$1300

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難忘酒店安排驚喜

帶孩子到酒店，難免會比較兒童服務。Elle Hana指，最貼心的是The Luxe Manor帝樂文娜公館。「因為職員會記得小賓客的名字，十分照顧，而且感覺到佢哋嘅投入同發自內心嘅服務，仲會主動安排意料之外嘅參觀。」

另一間令她留下深刻印象的酒店，是相對冷門的嘉賦酒店Akvo Hotel。「我只係一個book最便宜房間嘅客人，但因為寫咗篇文分享上Facebook group，無講自己名的，酒店trace到我，仲主動聯絡，覺得係用個心去對待自己的專業。」

她不時於社交平台分享Staycation經驗，發現冷門酒店的文章比熱門酒店的更「多like」，相信是因為大多人已曾到訪集團式酒店。「所以接下來我想去冷門得嚟有特色嘅酒店，亦可能會翻兜一啲去過嘅酒店，但試不同房型，例如我去過帝苑的普通房，但未住過天際套房；住過東九龍如心的套房和複式，但普通房未試過，又想體驗下。仲有幾間好想探索的，例如問月、181，但做緊指定檢疫酒店，唯有等下先。」

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按圖即睇5個區域分別有咩玩：