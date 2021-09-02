5歲小孩火化後骨髓竟如老人般的黑　生前沒受病魔折磨而是更悲慘…

孩子在世不到5年，卻沒過過一天好日子……越看越令人心碎。



5歲孩子不是病死，但骨髓卻跟老人一樣黑

每位孩子都值得好好被對待，卻不是每一個都有幸遇到好爸媽！在台灣的火葬場工作的大師兄，常在Facebook分享殯儀館發生的感人故事，日前他提到一位5歲以下的孩子，某天火化後須研磨骨灰，當時他在撿骨室觀看骨頭，卻發現小朋友的骨髓和老人一樣黑，一問禮儀師，才發現他的悲慘身世。

當時，大師兄問禮儀師：「家屬不來嗎？」禮儀師答：「家屬有事。」大師兄疑惑問：「這骨頭滿奇特的，很少見小朋友的骨頭裏面的骨髓跟老人家一樣黑，這應該不到5歲吧？通常都很白的，小朋友生病了嗎？」禮儀師的回答出乎他的意料，「小朋友沒生病啦⋯⋯生病的是他家人。」

大師兄聽到這裏，更疑惑了，後來在他的細問下，才知道原來家人的「病」不是真病，而是犯了罪被關進監獄。他進一步問：「為甚麼被關呀？」禮儀師沉重回答：「長期虐待小孩致死。」

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兒虐比鬼故事更可怕！網友眼眶都是淚

大師兄表示，火化完成後，往生者需要研磨。「研磨過程，需要先用一塊磚頭，將較大的骨頭壓碎，因為研磨機的口徑有限制。」這時，他們通常會請家屬迴避，「以免他們覺得我們很殘忍。」壓完之後，將壓碎的骨頭放入研磨機，10秒後，就變成粉末，再裝入家屬或葬儀社準備的紙袋裏面。

這天，骨灰裝入袋後，大師兄看着這個紙袋，默默心想：「為甚麼我今天服務的是你？不到5歲的你做錯甚麼了嗎？」

大師兄感概地說，他常在農曆7月被問到：「你看過最可怕的遺體？」但他想告訴大家，「其實，遺體並不可怕，可怕的事物不會在殯儀館，而是在社會版。不把小孩打死很難嗎？」

最後，他忍不住罵了一個字的髒話。

網友看得全心揪，眼眶都泛淚，一位媽媽看完這篇感覺「酸酸的，眼睛跟心都是！」她說：「我無法想像如何能對小孩下如此重手，尤其自己當媽後我更覺得很傷心，趕快轉頭拍拍我1歲半的寶貝。」

有網友問：「太傷心了，那最後骨灰是誰領？」大師兄的回答更讓人揪心：「好心的葬儀社幫忙樹葬……樹葬是最省錢的方式⋯⋯」

網友們都很難過不解，「應該說，不打小孩很難嗎？」一致認為，大體、生命紀念館、靈骨塔都不可怕，可怕是泯滅的人心！強調鬼真的不可怕，「最可怕的是人……小朋友不痛了。」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：5歲孩子火化骨髓和老人一般黑，禮儀師曝比生病更傷痛原因！網掉淚：人心比鬼更可怕】