陪月疏忽照顧嬰孩更帶朋友來訪　網民怒呻陪月姨姨6大失職惡行！

編按：陪月姨姨做得稱職，確能分擔新任媽媽不少生活及照顧嬰孩的壓力，但要是她們的工作表現不合格，甚至做出失職行為，那就真的教人氣憤非常。以下是一位台灣媽媽分享她聘請陪月姨姨的不愉快經歷，如此過份的行為相信會令不少媽媽也看得氣憤。



請了24小時的陪月&到府保姆，一天台幣4300，結果她都在講電話沒有認真工作就算了，還連續3天未經主人同意帶朋友回家！

【分享我的爆伏陪月以及涉及觸法行為】

經由陪月相關機構介紹下，我們選擇陽X陪月機構的鍾書X，外號小庭，當然就是惡夢的開始，面試時說自己蠻會帶小孩也當過在宅保姆後來改做陪月，看似經驗豐富，並主動向我提供前幾位服務過的產婦小孩相關工作照片及證照等，所以決定用我慘痛的經歷，希望不要再有下一個受害者。

我生雙胞胎，請她照顧24小時，一天4300元台幣，剛開始看起來很勤勞，對小孩也很有耐心，隨着日子越來越久完全露出她的本性，原本聘請她一個月，後來第20天就請她離開。

相關文章：吳若希大讚陪月好湊得掂一對仔女 金牌資深陪月員人工竟可高達…

+ 7

以下是不適任及涉及觸法行為，直接看重點請至第6點。

1、保姆知識不足，竟然不知道貝親奶嘴上的尺寸標示在哪裏，她所謂的判斷尺寸是用滴水量來判斷，後來說我的BB喝很慢，所以從月子中心離開當天，BB喝奶量70ml，回家後陪月整整餵了2周還在70ml，奶水量都沒調整，結果在陪月休假時，自己顧才發現SS尺寸跟M尺寸都混在一起，不是說用滴水量判斷尺寸嗎？難怪BB喝得慢，還說我的BB難餵。

2、行為越來越懶散跟隨便

（1）簽合約時有包含臍帶消毒，她沒有清乾淨還黑色素沉澱。

（2）有給記事本讓陪月紀錄BB的大小便跟體溫體重，剛來的前3天早晚都有紀錄，但第4天開始有一天沒一天的量跟紀錄。

（3）請她離開後的當天晚上，我清BB鼻孔清出來的鼻屎都是黑色的，可見很久沒清。

（4）BB紗布巾是喝奶時圍在脖子下面，她竟然用完不洗，還直接曬在嬰兒床護欄上，曬乾後下次喝奶再拿來重複使用，明明我準備了很多條，為甚麼可以這麼髒？

（5）合約有包含每天打掃家裏，我只讓她打掃客廳、嬰兒房跟她會用到的廚房和廁所，實際上我只看過她打掃2次，後來我看不下去自己打掃，給她用的浴室是乾濕分離的，乾的部分排水孔蓋都是她的毛髮，更別說淋浴間除了毛髮還發霉。

（6）我不希望BB有紅屁屁，所以買屁屁膏請她幫忙換尿布後擦，我還買了尿布台可以讓BB在上面換尿布，後期懶到直接在嬰兒床上換尿布，她連濕紙巾都懶得擦了更別說屁屁膏。

（7）給她方便，所以決定給她BB攝影機的影像，讓她煮菜或洗衣服時可以方便監控BB，結果太方便了，她開始坐在客廳沙發上滑手機、講電話，只有餵奶時才進嬰兒房，連尿布也是久久換一次，久到屎跟尿變成屎水透出來包巾外，BB哭了也只是看一下攝影機，BB沒事就繼續滑手機講電話，她晚上怕BB哭鬧吵到她睡覺，後期甚至不進嬰兒房陪BB睡覺，就開始在客廳沙發上睡覺。

（8）有一天晚上BB睡前喝太多奶，半夜我看BB攝影機發現鼻孔、嘴巴還有領子周圍反光亮亮的，回放紀錄發現大吐奶，而且奶水直接灌到鼻子裏，我問她：妳有看到嗎？，她回答：有！

有看到卻沒做任何反應？也不去清理擦拭？就繼續懶在客廳，當我發現時已經是過了1小時，BB嘴巴周圍的奶已經乾掉了，如果沒注意，就可能會導致BB窒息死掉的好嗎。

（9）她用碟子裝她在擦的乳液，給她用當然沒問題，但她摔破碟子也沒告知我，請她離開後家裏大掃除才發現碟子的碎片在沙發下面也沒清掃，不就還好BB還不會爬，如果會爬了BB因為碎片割傷怎麼辦？

相關文章：台灣靚媽趙孟姿產後不忘愛錫自己 6個秘訣維繫婚姻兼保持少女感

+ 12

3、當初她自己說，上班時間不會用手機，我想說現在因為疫情關係她女兒在家上課，老師有可能會臨時有事聯絡她，所以我體恤她如果家裏或學校臨時有事情可以接電話沒關係，前期都還好，後期講電話直接講到半夜2、3點，重點都不是跟她的家人而是跟朋友講，她在客廳講電話音量大到房間都聽得到，真的很吵。

有兩天她休假，我們就訓練BB晚上10:30喝完睡前奶這樣就可以一路睡到早上4、5點BB才會起床叫奶，她休假回來後，我一直提醒她晚上趕快休息，她不理會，還一直講電話到半夜2、3點，然後隔天再來跟我說帶我的小孩很累？該睡覺不睡覺講電話，還會有體力帶小孩？

還有BB都是固定早上10點餵奶，有一次我看BB攝影機發現BB哭要喝奶，結果我去客廳看到她在沙發上睡到不醒人事，大力搖她還搖不醒，真的很誇張。

4、有天晚上她在廚房煮藥浴包給我洗澡用，邊煮邊講電話，可能看水還沒滾就走去廁所繼續講，後來我倆夫妻聽到水滾溢出來澆到瓦斯爐嘶嘶的聲音，我先生嚇到跳起來去廚房把火關了，然後從廚房走出來用手比在廁所講電話的陪月兩手一攤兼無奈的搖頭，如果今天煮的是酒類的補湯，我們又不在的時候，我家不就失火了，重點是她從廁所出來後看到火熄了，也沒問發生甚麼事，就當作沒事一樣繼續做她的事。

相關文章：滿身名牌打扮只為討老公歡心 當婚姻成生活唯一時女人失去的是…

+ 7

5、面試時問她防疫怎麼做，她說沒有疫情時都還是會全程戴口罩，我問她是否可以提供PCR檢測報告之類的，她說我們做陪月的都很小心，一旦生病工作就沒了，所以都很照顧自己，這才是對雇主的責任也對BB的安全負責，我也說好，沒有的話也沒關係。

我想說她是最直接接觸BB的人，面試時我提出不希望她一直外出採買接觸人群，所以妥協只要我倆夫妻其中一方有空就會去採買，她非必要不用出門，也是可以讓她專心顧小孩，結果呢？她朋友有事沒事就到樓下送吃的給她，還一直下樓找她朋友，到後期她說下樓一下拿個東西馬上回來，結果卻在1樓跟她朋友聊了40分鐘。

6/28晚上我先生去1樓調監視器，她已經看到了還裝沒事，還走到1樓交誼聽跟她1男1女的朋友聊天吃東西，竟然聊了2小時，我先生都已經上樓了，她還在樓下聊天。

我先生上樓第一句話就問我：她有請妳照顧小孩嗎？我回答：沒有！

她完全不尊重雇主跟這份職業。

6、以下為本文重點，也是壓垮我們最後一根稻草，決定要請她離開，並且報警走法律程序：

6/28我先生下午1:30起床，到客廳發現後陽台有站1個人，她也一直在向那個人講話，我先生以為是她女兒，但發現當下她也沒有馬上過來跟我先生解釋，而是過了快半小時才跟我先生說她朋友來找她，還很不要臉的跟我先生要家裏wifi密碼給她朋友用。

我先生非常生氣，傳訊息叫我起床去客廳看，我到客廳果真看到她朋友，我們臉色已經很難看了，她還當沒事，也沒有趕快請她朋友離開，直到下午2:30左右她朋友才離開。

離開前她朋友還很自然的走去廁所上廁所，也沒來問我們可不可以借用廁所，真的是目中無人到極點，完全把別人家當自己家，而且已經構成未經屋主同意私闖民宅的罪行，真的是很惡劣！

所以當天晚上決定請她離開，跟她公司聯絡後，請她6/29中午前離開。

相關文章：黃體素能助孕？行房後要抬高腳？ 婦科醫生分享5項不孕傳聞真假

+ 14

備註：

1、她朋友會躲在陽台，是因為客廳的攝影機死角照不到後陽台。

2、她朋友從後陽台很自然走到廁所，所以我們預判她來我們家應該不只一次。

3、她朋友是做八大行業的，是她親口跟我說的，我曾經問她，為甚麼妳朋友那麼閒可以一直送吃的給妳，她說她朋友做八大行業，因爲疫情關係都暫時停業，她朋友一直送東西給妳我們就算了，結果妳現在是直接把人帶到我家，疫情嚴峻，完全不管家裏有剛滿月的BB，還未經屋主同意私自帶朋友進家裏，而且有沒有把她朋友帶進去嬰兒房我們也不知道，如果病毒傳染給小孩，而導致生命危險，這責任她擔的起嗎？怎麼會有這樣誇張的陪月。

6/28當天晚上我先生下樓調監視器要存證，就是她跟她朋友聊天2個小時的當天晚上，基於她朋友離開前直接去上廁所的行為，讓我猜想是不是之前就有偷偷來過？我先生還調了前幾天的監視器，果不其然，我看到差點沒氣暈過去。

6/25我載我先生去上班，我倆夫妻都不在家，家中只有BB，她就讓她朋友直接進我們家，她還傳訊息問我說：可以讓朋友進來嗎？我回答：她進來要幹嘛？她才請她朋友離開。而她朋友已經待在我家8分多鐘！

我看客廳監視器發現，我沒同意，她朋友卻已經在我家裏面了，而她朋友的穿着跟我先生給我看1樓監視器畫面的衣服是一模一樣的。

6/27家中只有我跟BB，我在房間睡覺，早上11:12趁我在不知情的情況下帶她的朋友進來家裏。坐月子這段期間，平常我是睡到下午，所以我根本不知道，最誇張的是她朋友12:01下樓，結果是去拿外賣的披薩，拿完上樓進來我家繼續跟她一起吃披薩，真的是把別人家當自己家。

事實證明電梯的監視器錄到她朋友12:28離開，可能是聽到我起床才離開，她還幫她朋友感應電梯，而這整段過程我完全不知情，但我去客廳時，有發現披薩的盒子，而她也沒打算跟我說。是我先生去調監視器給我看我才知道！我只覺得很恐怖，如果別人要對我們不利，我一點反抗機會都沒有，甚至如果拿BB的性命威脅我，我真的不敢想。

這種惡劣陪月，熟悉我們家的作息，所以行為更是無法無天，枉顧法律！誇張行徑一天比一天更讓人氣憤，以為我們會睡到很晚，所以在6/28被我們人贓俱獲，她在6/25、6/27、6/28這三天未經屋主同意帶人進來，已經構成刑法第 306 條無故侵入他人住宅還有妨礙自由。

我倆夫妻對她已經很好了，買了很多裝備讓她帶小孩能更輕鬆，她所需要的東西我們都馬上買回來，早餐也允許她不用煮，讓她早上可以好好休息，點心也只有煮過幾次，我們也想說算了，她一天只有煮中餐跟晚餐，而且很多時候只要我倆夫妻出去買吃的，也都會買她的份請她不用煮，外賣我們也叫很多次也請她不用煮，她在職的20天裏煮飯不會超過30次，已經給她很方便了，結果換來的是這種服務品質，真的一點都不值。

我們一周付一次錢，付錢不囉嗦該付就付，我先生知道她女兒皮膚不好，要用特別的乳液，出差時還買了將近台幣6000元的乳液共5罐送她，只希望她可以好好照顧小孩，結果她不知感恩，給她方便當隨便，還得寸進尺，真心希望她得到應有的懲罰。

相關文章：【產後修身】陳倩揚分享減醣飲食餐單 唔使捱餓飽住減肥20磅

+ 2

後記：

請她離開後我倆夫妻進行了大掃除2天，除了上述誇張骯髒事蹟，還發現奶瓶裏面沒洗乾淨還殘留油垢，奶嘴上面還有不知明的咖啡色污垢黏在上面，BB喝奶用的紗布巾，我明明是從櫃子裏拿出來的，一聞全部都是類似抹布的臭味，不說我以為沒洗直接收進櫃子裏，根本沒有洗乾淨，讓我們又把BB的所有衣物全部重洗一次，她衛生習慣真的很差。

每個小孩都是父母的心頭肉，辛苦懷胎10個月生下來的，小孩就是上天給的禮物，相信很多爸爸媽媽都想把最好的給小孩子，如果遇到這種惡劣的陪月，不僅錢花得不值得，還可能造成BB的終身遺憾！

詢問過很多機關，包含「保姆協會」跟「桃園社會局」，得到的答案是「無法吊銷執照」！

若她以後又拿這張執照到處欺騙，我們真的很怕以後還有更多的受害爸爸媽媽，所以才想要揭發惡事，沒有想要筆戰，我們的出發點是好心，也希望大家看到文章後能多方轉傳，一同抵制惡劣陪月，讓BB能平安健康長大，謝謝各位看到最後。

7/5已完成報案，是妨礙自由及入侵民宅的刑事案件，連警察大人都說太誇張。

7/10警察打給我說，他們早中晚打電話給陪月都不接電話，連警察都說可見她已經知道找她要做甚麼了，給了她所在機構的電話。

7/12警察聯絡上她請她去做筆錄，居然說是我們同意讓她朋友上來的！我們同意她朋友上來到底要幹嘛？到底是誰會讓一個不認識的人進來我家作客阿？真的是傻爆眼。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】