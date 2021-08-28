海洋公園3大機動遊戲9.1退役　濕身滑浪飛船及最靚景過山車成回憶

隨著海洋公園轉營，部分經歷多年的遊樂設施將陸續關閉，公園的三個機動遊戲「極速之旅」跳樓機、「滑浪飛船」及「越礦飛車」，即將於9月1日關閉退役。這些設施為不少遊客留下美好回憶，更陪伴不少香港人由年少到成家立室，當中服務年期最長的「滑浪飛船」已運作37年，近日不少家庭也趁這幾天到海洋公園，希望帶着孩子一起玩，重拾童年回憶。



最美風景的過山車

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「越礦飛車」自2000年啟用至今已服務超近21年，區域經理李浩賢（Winston） 指，當初製作越礦飛車的廠商也已經不存在了，而且當時「越礦飛車」是該廠商製作的第一款過山車，是園內最合家歡的過山車。

Winston說：「要講速度、離心力，越礦飛車肯定唔係園內最刺激嘅遊戲，但係最多一家大細嚟玩。亦都因為唔算太刺激，有時會見到好多爺孫一齊玩！雖然刺激度唔夠，但佢賣點係景色一流，可以睇到南丫島同香港仔。」

而越礦飛車在萬聖節期間也會開放晚間時段，人龍也不遜於熱門鬼屋，動輒也要排一至兩小時。

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惟一濕身機動遊戲

「滑浪飛船」是目前海洋公園惟一會濕身的機動遊戲，同樣是不少家庭的回憶，區域經理鄺智偉指：「玩得滑浪飛船通常都係一家人，因為得幾個位，唔會似過山車咁，影出嚟張相會有其他唔識嘅人。而且因為衝落去離心力大，影出嚟嘅相好多時都係一家人面目猙獰，頭髮飛起曬。所以即使唔係個個會買相，但一家人玩完後一定會去睇返張相大家笑下。」

畏高症人士惡夢

如果說「滑浪飛船」與「越礦飛車」是較為親子向，「極速之旅」跳樓機則是不少友誼與情侶的一道考驗。區域經理鄺智偉憶述，很多遊戲會強逼不敢玩的朋友、另一半坐上去，又或者很多聲稱不怕的遊客，玩完後「面青口唇白」，令他印象深刻。

鄺智偉指：「對於操作員嚟講當然知道幾時會急降，但坐係上面嘅遊客，除咗覺得好高、景色好靚之外，都有種不安感，當真係急降嘅時候，就會嗌到好大聲。」

上述三個機動遊戲告別在即，市民及遊客可於今年8月31日或之前把握最後機會體驗一下。

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