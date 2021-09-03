MUJI│無印良品返學用品文具減價　70種家品童裝化妝品定價下調

香港無印良品一向很受媽媽們歡迎，早前無印良品宣布下調逾70種秋冬服飾及生活雜貨的定價，下調幅度高達30%。趁著開學期，無印「學習空間」多款文具用品再推出減價優惠，多款精選家品、收納用品、文具套裝都有折扣優惠，低至7折，最平由$6起，爸爸媽媽不妨去買齊漏買的開學用品啦！



今次有多款文具套裝以優惠價發售，例如水性筆、行事曆、螢光筆等，最啱小朋友上堂用，文具套裝低至$45。

+ 1

另外，筆袋、文件夾等收納用品都有減價，包括PP桌面整理格、PP多層文件夾、EVA拉鏈袋、尼龍網狀筆袋等等，最平$6就買到！

+ 10

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻今年中秋🌕有啲咩卡通月餅🥮款式？：中秋節｜媽媽必買卡通月餅 小朋友至愛迷你兵團、迪士尼公主系列👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

除此之外，隨行用品、家具及生活用品亦有減價，例如滑翔傘布料可摺式手挽袋、木製抽屜、亞加力相架等等，以低至七折優惠發售。

+ 1

而早前香港MUJI宣布將由2021年8月起，下調超過70種秋冬服飾及生活雜貨的定價，下調幅度高達30%，下調售價的產品包括個人護理用品、化妝品、家品、服裝等。

+ 40

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻海洋公園水上樂園👙就嚟開幕啦！想知有咩啱小朋友玩？即刻睇：海洋公園水上樂園必玩3大親子玩樂設施 玩滑梯大水桶再闖漂流河👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻