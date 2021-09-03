親子餐廳│4大特色卡通人物餐廳合集　必試HelloKitty主題快餐店

近年本地的特色卡通角色餐廳都以期間限定形式推出，想找一間可以與小朋友一邊享用食物，一邊盡情打卡拍照留念的食店，就得把握時機；我們今次為大家找來4大卡通主題餐廳，必去是日本快餐店全新打造的「MOS Burger x Hello Kitty限定主題店」，更有充滿家長童年回憶的「荔園．流金歲月」及「老夫子餐館」可以懷緬一下，還有滿足好動小朋友的放電之選「Donut Café」。

攝影：許珞珩、龔嘉盛



MOS Burger x Hello Kitty限定主題店

日式漢堡店MOS Burger 進駐香港15周年，全港九新界共六間分店將打造成Hello Kitty主題樂園，餐廳內部環境、餐牌、LCD電視及包裝袋等等都改頭換面，主題店內可以見到各種以經典快餐食物為設計藍本的遊樂設施，令各位MOS Burger及Hello Kitty迷入店後，都可以在主題店中一邊享受食物，一邊盡情打卡拍照留念。

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當中必吃Puri Pui三本蝦漢堡，將作為MOS Burger 15周年紀念限定漢堡，蝦肉量十足，蝦餅炸至外皮香脆、內裏彈牙，下層配上椰菜絲、酸甜他他醬，上層加入辛味XO醬，完美重現11年前的經典味道。

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MOS Burger忠粉每年也會期待10月份推出半價漢堡優惠 ，紀念漢堡Puri Puri三本蝦漢堡亦會跟隨往年慣例，舉行期間限定半價優惠，將暫日子是10月21至24日。

MOS Burger於9月15日至9月30日期間會舉辦兒童填色比賽，家長或小朋友可於各分店領取填色比賽用紙，或從MOS Burger官方 Facebook專頁下載比賽用紙後列印，填色後交回分店，即可免費獲贈厚切薯條（細）乙份。MOS Burger將會於官方專頁上載五份最佳作品，而該五名得獎者將可獲贈港幣$50現金券，而另外10位優異獎得獎者亦會獲贈港幣$20現金券。

６間MOS Burger Hello Kitty聯乘主題店分店如下：

九龍灣淘大商場店、旺角The FOREST店、紅磡黃埔花園店、荃灣荃新天地店、沙田第一城店、筲箕灣形薈店

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荔園．流金歲月

「荔園．流金歲月」於2019年開幕，並特意於荔園發源地荔枝角開業，以中菜館的設計構思為主題餐廳，揉合昔日荔園及香港懷舊元素。三分一的樓面復原為中環「民園麵家」的牌檔模樣，讓食客回味「荔園」和「民園」之餘，亦可同場享受新舊粵菜、創意點心和傳統麵食。

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餐廳裏設有多個拍照打卡位，又擺放了仿照遊樂場設施改造的座位及霓虹燈飾，更有由邱氏家族捐出的一隻逾50年歷史的荔園「旋轉木馬」。顧客彷彿置身於昔日的荔園，享受難忘的粵饌體驗。

「荔園．流金歲月」地址： 荔枝角長順街15號D2 Place TWO 2/F

老夫子餐館

顧名思義是以香港家傳戶晚的漫畫《老夫子》為主題的餐廳，香港人無論是男女老幼都至少聽過它的名字，可說是陪伴着我們成長的漫畫。身處於這間「老夫子餐館」之內，大人與小朋友能夠感受到「老夫子」好像就在自己的身邊一樣，從小就認識《老夫子》的爸爸媽媽亦能夠從中懷緬自己的童年，它不只是一個進餐的地方，更是一個顯現出本土漫畫文化的地方。

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地址：新界元朗朗日路8號形點II1樓A101號舖

Donut Café

位於荃灣愉景新城以一站式健康餐飲、探索玩樂及家庭購物空間為賣點的Donut Village內的「Donut Café」與其他同類型的場地相比，玩樂設施不算多，但勝在與用餐區貼近，家長可以邊吃邊留意小孩動向。

Donut Café (資料圖片)

場內遊樂設施主要分為多元玩樂設施及幼兒區，3-8歲的小朋友可於飛船、繩網及滑梯自由上下穿梭及探索；而幼兒則可在下層的軟積木區及馬戲帳蓬嬉戲，或於迷你超級市場，讓他們透過角色扮演發揮創意。

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Donut Café地址:荃灣青山公路荃灣段398號D・PARK愉景新城L1 Donut Village

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