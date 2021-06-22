喜歡恐龍的小朋友智商較高　專家：因呢種特質、4種能力表現更好

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-22 17:30

小朋友對喜歡的東西，總有無盡的精力和記憶力去探究。如你家中有個喜歡恐龍的小朋友，一定會為他如數家珍地分辨恐龍品種和特徵的記憶力而驚訝。美國有大學研究發現，喜歡恐龍的小朋友智商或較高，原因是因為這個性格特質！

孩子對恐龍不感興趣的父母先不要慌，專家將分析為甚麼喜歡恐龍的小朋友會有優勢，而喜歡其他東西的小朋友其實也有可以擁有這種特質。

美國印弟安納大學和威斯康星大學共同針對4至6歲小朋友進行了長期的追蹤研究，發現喜歡恐龍的小朋友都擁有較高的專注力、毅力、思維能力和表達能力。同時，他們也有較優的解難能力和社交能力，和長輩的關係也很好。

優勢來自「強烈的興趣」及「主動學習」

專家認為，這批小朋友擁有的優勢並非來自「恐龍」的遠古神秘力量，而是來自他們對恐龍的「強烈興趣」。換句話說，假如你家的孩子是沉線汽車、鐵路、機械人等等，其實也有機會發展出這些優秀的特質。

不過，「恐龍」狂迷似乎表現更是突出，原因是恐龍已滅絕很久，在日常生活之中不會遇見，小朋友想要滿足對恐龍的好奇，就必須要主動翻查資料，想辦法好好了解。專家稱之為「主動學習能力」。

首席研究員表示：「提出問題，尋找答案，獲得專門知識，是人類整個學習的過程。當孩子沉迷於恐龍時，他就會迫切地想要探索和掌握相關知識，而這對於培養孩子的學習興趣，以及提高智力表現，是有益的。」因此，沉迷惡龍的小朋友普遍比同齡小孩更有毅力、專注力和思維能力。

2步培養小朋友「強烈興趣」

想要培養小朋友對恐龍有「強烈興趣」，專家建議2個方法：

1. 利用繪本、遊戲的方式，讓小朋友自然地接觸恐龍。

2. 積極地回饋孩子對恐龍的興趣。

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