母親節2021｜媽媽、奶奶才是主角？調查指媽媽最不想收到禮物是…

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-05-07 12:00

大部分的媽媽都表示，自己在母親節當天都是跟長輩一起過.....主角也不是自己，反而要當陪襯的角色......

母親節該送甚麼東西給媽媽？（點擊了解）：

+ 8 + 8 + 8

當了媽媽後，才對母親節特別有感！覺得這應該是除了生日以外，對我們身份意義更重大的節日，尤其是人生中的第一個母親節，在理想中好像都會慎重地度過？但根據社團媽媽們的分享，大家的「母親節」經驗好像不是這麼的理想啊？

雖然成為媽媽的年齡還沒有很長，但我們大多都會對這意義非凡的日子抱有期望……但沒想到還是有3成的媽媽表示家人不會替自己過母親節？並有另外1/3的人媽媽表示：「不一定！」這不一定真的是很折磨人……是要看當天的心情、有沒有空來判斷嗎？（媽媽哭哭）

養兒方知父母恩。身為媳婦、女兒的我們也千萬不能忘了婆婆、媽媽的母親節，有61%的媽媽表示自己會幫兩個媽媽一起慶祝母親節～而且大部分的慶祝方式都是帶長輩去餐廳吃大餐＋吃蛋糕！也有一部分的晚輩會選擇送現金～

媽媽最愛什麼禮物？最不喜歡什麼禮物？

以前，你是不是也煩惱要送什麼母親節禮物給媽媽？送家電、送花還是送化妝品？一起來看看所有媽媽們投票出來的最佳禮物吧！

NO.1 現金 No.2 全家出門玩、吃大餐 No.3 單獨出門放風一天 No.4 SPA按摩護膚課程

現金果然還是最實際、也最有用的禮物啊～以前妞編輯還擔心直接拿現金給長輩會不會顯得很沒誠意，但沒想到自己當媽媽後也覺得現金比什麼禮物都還要實用！畢竟家用開銷那麼大，多一筆現金就是能自己的零用錢，能隨意運用。

再來看看媽媽們最不喜歡的禮物，居然是——「花」！有媽媽表示送花雖然好看，但其實花很貴又不實際，擺久了還會枯萎、發霉……而另一個讓妞編輯意外的調查結果是媽媽們居然沒那麼喜歡「家電用品」跟「美妝保養品」當母親節禮物？因為在很多母嬰、親子社團上，妞編輯都看到很多媽媽許願要一個洗碗機、吸塵器，讓家事更簡便的家電不是嗎？

但認真想一想，妞編輯若是在母親節收到家電用品跟美妝保養品也不會那麼開心，這些東西應該是要算「日常用品」吧？平常就可以買來「孝敬」（？）老婆啦～何必等一年一次母親節才買？而且送媽媽家電，不就是暗示媽媽要做更多家事？（瞪）

相關文章：爸爸備戰母親節攻略 愛的語言可分五種做足媽媽最開心｜譚鴻昌

+ 4 + 4 + 4

現實生活中，大部分媽媽的母親節都是怎麼過的？

以上，都是媽媽們內心的小劇場，但實際上又是怎麼度過母親節的呢？可能是因為媽媽妞社團的媽媽年齡平均較輕，所以家人都還沒有特地為媽媽過母親節的習慣，幾乎有3成的媽媽表示家人都忘記要幫忙過母親節了，一整天就是「平淡且無奇」的度過。

另外有一半的媽媽表示自己是跟長輩一起過、全家族一起吃大餐。但也因為長輩在，身為媳婦、女兒的我們自然不能太搶風頭，所以也沒有太大的感受，自己當然不能搶著當主角。還有媽媽表示：「跟孩子一起過，搞得好像他們生日。所有日子只要有孩子都像他們生日啦......」（本日最忠肯）

網友媽媽分享自己的印象最深刻的一次母親節：

「請婆婆吃大餐，結果被嫌棄難吃。還說他自己煮的比較好吃」（傻眼貓咪） 「生日剛好跟母親節同天，大家幫長輩慶母親節完全忘記我生日」 「兒子第一次送我花跟抱抱」 「被豬隊友帶去洗頭」 「做家事一整天」 「老公包紅包給我」 「工作中」 「跟老公兒子出去玩 老公突然帶著兒子拿禮物送我」 「母親節當天老公只說了一句母親節快樂，反而是當天坐Uber的Uber司機送我康馨。」 「結婚後第一次回娘家幫媽媽過母親節，覺得萬分珍貴」

做完這個調查，讓妞編輯感觸良多～一方面是認真反思自己過去都是用什麼態度在幫長輩過母親節？因為自己也身為媽媽，很明顯地感覺到大家的聚餐吃飯、送花到底是不是用心感謝？還是敷衍了事？另一方面則是想到爸爸的父親節，好像更平淡？有時候甚至連一句父親節都沒跟隊友說……（隊友哭哭）

希望經過這一份調查，讓大家能對父親節、母親節能更用心一些！畢竟大家都為了自己的家庭付出很多心力，也希望自己在家庭的價值中能被看見。今年的母親節，還請大家用心一點為身邊的媽媽慶祝吧！

1. 資料來源：媽媽妞真心話社團 2. 當母親的時間：1年（58.2%）、2年（29.6%）、3年以上（7.6%） 3. 家人會幫你慶祝母親節嗎？會（36.6%）、不一定（31.5%）、不會（31.9%） 4.你會幫娘家媽媽／奶奶過母親節嗎？兩個都會（61%）、只幫媽媽慶祝（20.7%）、兩個都不會（12.2%）、只幫奶奶慶祝（6.1%） 5. 你都如何幫長輩過母親節？帶長輩吃大餐（72.4%）、送長輩吃蛋糕（37.1%）、送現金（35.7%）、其他：保健食品、送金飾、說「母親節辛苦了」 6. 你最期待收到的母親節禮物：現金（33.3%）、全家出門玩+吃大餐（22.5%）、單獨出門放風一天（19.7%）、SPA按摩護膚保養（12.2%）、其他：回娘家住五天以上、全部都想要、全家大小外宿 7. 最不想要的母親節禮物：花（34.8%）、小孩的日用品（23.8%）、吃蛋糕（8.6%）、家電用品（6.7%）、美妝保養品（5.7%）、其他：有過就偷笑了、用不到的東西、在婆家度過 8. 實際上，你的母親節是如何度過的：跟長輩一起過，自己也不是主角（46.5%）、根本沒慶祝（22.1%）、過得很開心，感謝家人為你準備的禮物（14.1%）、其他：幫自己買蛋糕、跟孩子一起過，搞得好像是他們生日一樣、想自己出門放風但其實是全家人吃飯 9. 你真正收到的禮物是什麼：吃大餐（30.1%）、吃蛋糕（22%）、沒有收到禮物（22%）、全家出門玩、吃大餐（10%）、其他：金飾、現金、紅包

相關文章：沒人天生就懂做個好媽媽！ 10個小叮囑邊做邊學培養溫馨親子關係

+ 18 + 18 + 18

延伸閱讀：

凱特王妃超Q童年照曝光！喬治、路易、夏綠蒂手作卡片、蛋糕送黛妃「爸爸很想妳」

2021母親節必搶「底妝優惠組」！補貨、入手新品趁現在，買正貨加送旅行組＆化妝包

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】