天水圍開設平價家品店　精選媽媽必買6大產品　口罩低至每個$1

平價家品店落戶天水圍！千色旗下的家品店「C生活」第10間分店今日（9月17日）於天水圍開幕，場內除了有售大牌子家電，亦有不少家品低至$12，既經濟又實用。今次記者精選6大媽媽必買精品，以及為大家開箱幸運福袋內容！

攝影：余嘉文



千色Citistore 旗下家品店C生活第10間分店座落於天水圍T Town，售賣一系列品牌家電，包括BRUNO、PO:、Delonghi、Vintatonio等等。同場亦開設12元店，出售大量適合小朋友的精品和文儀用品，返學必備！而該店自家製口罩每個低至$1，紙巾、抹手巾等家品亦非常實用又抵買！

另外，天水圍店推出限量發售的福袋，內裏有玻璃飯盒、毛巾、鑊鏟和濕紙巾，只售$59（每人每次限購一個，每日限量100個）。

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