肥嘟嘟星二代｜元元圓臉大肚腩吸超多粉絲　吳若希兒子爆鈕勁可愛

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-14 12:30

娛樂圈有不少星爸星媽會分享仔女的生活點滴，許多星二代非常受網民歡迎。其中不少星二代有著肥嘟嘟的身形，非常可愛！

李元元圓臉大肚腩吸近30萬粉絲

李璨琛囡囡李元元（Lucy）可以說是近年最受網民歡迎的星二代，憑著搞怪性格和胖嘟嘟的身形，吸引超過27萬粉絲追隨。早前Lucy媽媽貼出Lucy的自拍照，只見Lucy從下而上地拍照，胖嘟嘟的臉龐和雙下巴非常可愛，引來很多網民留言「會不會太圓」、 「個雙下爬令個頭更有立體感😍」

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吳若希兒子 Kylian上衣爆鈕

吳若希兒子Kylian長得和爸爸非常相似，早前吳若希在Insatgram貼出Kylian玩玩具的照片，只見Kylian穿上襯衫，圓滾滾的肚子把鈕扣撐開，吳若希表示「睇吓佢既身型，睇吓佢件衫上面粒鈕，就知道佢個學習一定會由食物開始！」

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蔡少芬兒子張樂兒胖嘟嘟超可愛

蔡少芬兒子「張魚蛋」（張樂兒）前年11月出世，蔡少芬經常會在社交媒體分享家人的生活照，其中蔡少芬兒子張樂兒身型胖嘟嘟，圓圓的臉非常可愛。

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胡杏兒兒子Brendan 李奕霆有「節瓜」腳

胡杏兒育有3個兒子，大仔Brendan 李奕霆自小時候憑著肥嘟嘟的臉和一雙「節瓜」腳，吸引不少粉絲，弟弟Ryan和Liam亦有哥哥的影子。而哥哥Brendan隨著年紀長大，亦沒有兒時那麼胖嘟嘟，但依舊可愛。