人仔細細已深具囤肉潛力？　4大建議改善兒童肥胖記得多喝它…

許多人都認為小時候胖不是胖，長大就自然會瘦，其實並不然喔！根據台灣衛生福利部的調查顯示，台灣兒童的身體質量指數（BMI），有隨着年級數增加也跟着提高的情形。人在嬰兒期和青春期，是增生和分裂細胞最旺盛的階段，當攝取過多熱量時，體內會製造更多脂肪細胞來容納過多的脂肪，而這些細胞頂多縮小但不會消失，而會一直存在體內，導致長大後容易囤積脂肪，以下將介紹預防與解決兒童肥胖的方法。

文：張雅惠 醫學審稿：賴建翰



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從小就要預防兒童肥胖

肥胖可能會導致兒童罹患慢性疾病，如糖尿病（diabetes）、心臟病（heart disease）、氣喘（asthma）或一些癌症等，所以最好在嬰幼兒時其和兒童期，就培養良好的飲食習慣。有些父母在小孩斷奶後，因不愛喝水而總是給果汁或調味乳，認為也可補充營養，或是為了安撫小孩情緒而給零食，養成吃零食的習慣，使小孩愈來愈胖。

判斷兒童肥胖的標準

評估孩子是否肥胖，通常醫生會參考身體質量指數來衡量，其公式為體重（公斤） / 身高平方（cm²），假設一個人的身高是160cm，體重是55公斤，其BMI值為55 /1.6cm² = 21.5。若BMI值小於18.5時為體重過輕，介於18.5至24之間為正常，24之27時屬於過重，超過27以上就被認定為肥胖，當超過35時則為重度肥胖。

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解決兒童肥胖4種方法

當父母意識到小孩有過重傾向時，建議採用以下4種方法，來幫助孩子維持健康的體重：

一定要喝水



喝水很重要，牛奶或果汁都無法取代水，因為喝牛奶或果汁不但會攝取多餘熱量，這類飲品很多都含人工甘味劑和糖，對健康無益。

吃營養的食物



不管小孩多挑食，還是要讓他們多吃蔬果、全穀物和蛋、豆等營養食材。研究指出，小孩在接受新的食材前，需有多次和該食材接觸的經驗，所以不妨用不同方式烹煮，如煎、烤、燉或壓成泥等，變換口感。

多活動



不是去強迫孩子跑步減肥，而是讓他們在不知不覺中增加活動量，有機會就多走動或去公園散步。

求助專業醫生



諮詢兒科醫生如何調整孩子的菜單和生活作息，對於1至2歲小孩來說，通常並非要減肥，而是控制體重的增幅。

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***按下圖即看影響小朋友長高因素***

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：小時候胖也是胖！解決兒童肥胖4方法】