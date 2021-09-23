開倉｜海港城童裝運動服、波鞋泳衣減價　adidas波鞋低至$109

秋天即將來臨，各位媽媽是時候幫仔女購買轉季新衣物。海港城有便服及運動名牌開倉，童裝及運動鞋低至$50，連白色返學運動鞋都有減價！



海港城展銷集經常會有各種品牌開倉，最近正舉行馬拉松便服及運動名牌開倉，當中包括大量小童鞋款及童裝衣物，低至$50，精選貨品買3件額外8折！其中必搶卡通童裝鞋，女孩子最愛的魔術奇緣運動鞋亦只是$180，超抵買！

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另外，場內亦有不少泳衣及童裝減價出售，小朋友泳衣低至$150，以小童服飾$100起，T恤短褲套裝亦低至$160，長袖及短袖款式都有。

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馬拉松便服及運動名牌開倉

日期: 22-27 Sep 2021

時間: 11:00am – 9:00pm

地址: 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

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