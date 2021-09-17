9款迪士尼朋友主題口罩陸續上架　2米高巨型故事書主題場景登場

在疫情下，大人小朋友日常外出都需要戴上口罩。香港迪士尼樂園首次推出9款迪士尼朋友的口罩，包括了小朋友最喜歡的角色人物，將即日在樂園及酒店上架。另外，在商場亦能探望喜愛的迪士尼朋友，更有2米巨型故事書，彷彿走入了圖書中的故事世界！



9款迪士尼朋友口罩發售

香港迪士尼樂園度假區首次推出多款色彩繽紛的獨家迪士尼朋友主題口罩，大部份款式均有大人及小童的尺寸。全新推出的迪士尼朋友主題口罩，備有 9 個款色，每款均以不同粉絲最愛的迪士尼朋友作主題，包括米奇老鼠、米妮老鼠、小熊維尼、史迪仔、三眼仔、ShellieMay、StellaLou、蜘蛛俠以及冰雪奇緣。口罩款式及尺碼由即日起於迪士尼樂園及迪士尼酒店的商店陸續上架。

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迪士尼朋友主題口罩(一盒 30 個)

價錢：每盒$129

購買地點：香港迪士尼樂園度假區美國小鎮大街百貨店、香港迪士尼酒店皇庭禮品店、迪士尼探索家度假酒店叢林商店及其他樂園指定商店有售



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迪士尼《Miniature Journal》1:64微縮模型展覽

Ocean PopWalk海天晉滙展出大熱角色胡迪、巴斯光年、小熊維尼、米奇及米妮的塑像將會於3個故事書主題場景，兩旁更有首度展出的1:64《Miniature Journal》微縮模型，款款精緻可愛。例如漫遊星際中的三眼仔、小熊維尼跟好友和一眾「反斗奇兵」。場內亦設有《Miniature Journal》盲盒自動販賣機，The Point by SHKP會員更可憑售賣機消費收據及指定積分，換領商場全新推出的限定「夜光三眼仔」(Ocean PopWalk限定款式) 及「夜光巴斯光年」(Landmark North 限定款式)，絕對是粉絲必搶單品！

Ocean PopWalk 海天晉滙《Miniature Journal》展覽

日期：2021年9月17日至10月17日

地點：Ocean PopWalk海天晉滙商場111號舖

地址：Ocean PopWalk 海天晉滙：將軍澳唐俊街28號 (港鐵將軍澳站A出口)

時間：上午10時至下午10時



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