海洋公園水上樂園開幕｜事前媽媽必先準備6件事　呢種泳衣唔玩得

海洋公園水上樂園在9月21日正式開幕，園內設有九大水上滑梯，共分有5大區域，大人小朋友都必定找到自己喜歡的設施。入園遊玩水上設施亦有不少需要留意的地方，做足準備自然能玩得更順利，一家大細更盡興！



出發前先預約交通

在訂好門票之後，爸爸媽媽需要到海洋公園網上預約免費接駁車，因為水上樂園的入口與主題樂園入口並不相同，需要乘坐免費的接駁巴士由樂園出發到水上樂園。在上巴士前，有職員會掃瞄已預約的QR code，否則就要等有空位的班次才能上車。

而水上樂園的停車位在9月21日開始暫停服務，並限制私家車（包括共乘車輛）出入直至另行通知。

另外，也可以考慮在黃竹坑港鐵站外乘坐巴士629M抵達水上樂園，收費$9.8，車程約10分鐘，不過僅在指定日子及時間提供服務。

預約適合的儲物箱

入園玩水當然要準備好更換的衣物和毛巾等，因此儲物箱是必不可少。園內提供3款尺寸的儲物箱，包括1至2人用的標準儲物箱（$120）、3至4人用的家庭儲物箱（$200）和5至6人用的特大儲物箱（$280）。以上儲物箱設卡樂園入口、男女更衣室的中間位置，入園期間可以無限次數開啟，可以用手帶或手機預約的QR code及密碼開啟。假如沒有預約的話，也可以即時排隊購買，但就花費了排隊的時間！儲物櫃的數量亦有限，先到先得。

而部分的遊樂設施因安全考量不建議帶上掛頸飾物或防水袋，園內不同的地方也設有迷你的儲物櫃，每次使用費用為$20。

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預約「水上通行證」

園內的刺激設施自然吸引不少人遊玩，有時需要排上一個小時才能玩到。如想更快、更順暢地享受遊玩的樂趣，樂園提供2種「水上通行證」。「水上通行證-Lite」（$250）可以自選4個遊樂設施享特快通行，而「水上通行證-Pro」則可以享有指定名單內的全部設施的特快通行，每張通行證只能適用於一位遊客。

準備適合的服飾

市面上的游泳服飾五花八門，園區沒有列明服飾的限制，不過部分滑梯基於安全會略有限制。建議選擇的泳衣、泳褲不要含有背部拉鍊、金屬扣或鍋釘等，外面可以穿上防曬衣，但遊玩「勇者之巔」、「深谷飛瀑」及「沖天瀑布」則會要求穿上較緊身的衣物。

水上樂園內均建議遊客穿上鞋履，例如人字拖或水陸兩用拖鞋。溫和的遊樂設施如「激流旅程」、「漂流探秘」、「湧浪灣」、「天海灣」，旁邊會有鞋架可供掛上鞋子。其他刺激的遊樂設施則需要手持人字拖；如果穿上能緊扣雙腳的水陸鞋，則大部分遊樂設施都不需脫鞋。

👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇天海灣👇🏻👇🏻👇🏻：

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👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇漂流探秘👇🏻👇🏻👇🏻：

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準備防水袋

園內設有餐廳和飲品自動販賣機，接受現金、八達通或電話支付。如果不想經常來回園區和儲物箱，就可以帶備防水袋，放入手機和現金等，就能隨身攜帶。不過，遊玩「八彩天梯」和3條刺激滑梯就不能帶上，可能需要他人幫忙看管，或租用迷你儲物箱。

👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇八彩天梯👇🏻👇🏻👇🏻：

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防疫措施

在園區內行走和排隊均需配戴口罩，在遊玩設施時可以把口罩放入防水袋中，上水後再戴上。一般外科口罩在濕水後不能重用，建議多帶幾個後備口罩，或者可以選用可重複使用的布口罩或運動口罩。

👇🏻👇🏻👇🏻園內有多項親子友善設施，方便一家大細使用👇🏻👇🏻👇🏻