一田BB展 │必掃嬰兒食品玩具護理用品 BB車低於半價唔使$800

一田百貨搜羅近千款BB用品，由即日起至10月7日舉行「一田秋日BB用品展」，3折起發售BB衣、食、住、行用品及多款清潔消毒產品，當中更會不少筍貨優惠售完即止，值得注目是英國品牌嬰兒手推車原價$1,899減至$799、卓營方驅蚊+防曬2合1保護乳液 (100毫升)原價$238減至$58、喜寶有機水果唧唧裝原價$24.9一包減至$40.5三包，媽媽在出發掃貨前，率先來睇睇有咩必買推介！

（攝影：許珞珩)



一日秋日BB展開始，也是不少爸爸媽媽掃貨好時機，今次一田BB展值得留意是BB車，在BB展期間，YATA-Fans會員購買BB車即可有5倍積分，還有YATA-Fans會員4重優惠，包括購買任何嬰幼兒產品更可升級成為YATA BB會會員，累積消費滿$1,500送$100電子優惠券，嬰買指定嬰幼兒產品享5X積分及精選多款YATA-Fans會員專享以會積分及半價換購指定貨品。

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一田秋日BB展資料:

日期：2021年9月22日至10月7日

地點：沙田/大埔/觀塘展銷場(22/9-7/10)

特別展場：荃灣廣場中庭(23/9-7/10)/東港城中庭(22/9-11/10)/元朗YOHO I 中庭(28/9-13/10)

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