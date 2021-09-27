家居收納｜日本主婦歸納12個持家秘訣　減少家務時間屋企更乾淨

為母則強！媽媽除了要照顧家人的起居飲食，還要處理家頭細務，屬於自己的時間少得可憐。日本媒體「大家的生活日記ONLINE」收集了主婦和主夫們的經驗和意見，歸納出12個持家秘訣，每天多做一步，不但能令家中井井有條，更能增加Me Time充電！



雖然香港的窩居不大，但家務要做起來就非常多！日本主婦和主夫們把自己的經驗集結成秘訣，不但就打理好家居，看起來清爽舒服，也不用辛苦「大掃除」，自然能有更多Ｍe Time吧！

每次做多一點點，就能省時省力。（Photo-ac）

廚房篇

1. 善用掛牆式收納

善用牆壁、掛勾或層架，尤其是廚房，可以把百潔布、廚具等都掛牆，便能很順利地清潔流理枱上的水漬，枱面上也能減少雜物，看起來更整潔。

2. 轉用電磁爐

很多主婦都日漸棄用明火煮食爐，主因是清潔和保養比較麻煩。愈來愈多家庭轉用電子爐，煮食後可以直接用抹布拭走油垢，減少清潔時間。

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3. 善用相同的收納盒

家庭成員人數多的過，餐具的數量自然增多。選用相同的收納盒放置不同的餐具雜物，不但能有效地把東西分類擺放，在外觀上看也十分整齊。此外，未使用的容器也能疊在一起，蓋子則分開擺放，便能節省空間。

使用同類收納盒看起來更整齊。（Photo-ac）

4. 雪櫃的物品以食用狀態分類擺放

雪櫃有時像「黑洞」，食物開過了，但放到過期了也不察覺。日本媽媽們就建議，準備幾個收納盒，分別貼上「已開封」、「未開封」等標籤，按照食物的食用狀態分類。此方法不但能提醒自己盡快享用已開封的食材，而且找東西時也會更方便。而利用收納盒放置食材，也能防止食物流出汁液或碎屑在雪櫃內，就省下了深層清潔雪櫃的時間了。

浴室篇

5. 每天3分鐘、一年不用洗廁所

日本主婦整理出一套「3分鐘整理法」，每天用3分鐘清潔洗手間，就能一年四季都有乾淨廁所使用，不用每年一次辛苦大掃除。每天完成六步：

- 更換毛巾

- 向馬桶噴清潔劑

- 用刷子洗潔洗手盤

- 用濕紙巾順序清潔鏡子、鏡框、窗框、馬桶蓋、馬桶坐墊外側、內側、馬桶內緣的髒污，摺一下再擦牆面和馬桶外側。最後再摺成1/4擦地板。

- 沖走馬桶的清潔劑

- 水龍頭噴酒精，以用過的髒毛巾擦拭。



(photo-ac)

6. 簡易清走水漬污垢

浴室的水漬污垢與廚房的油垢不同，使用酸性的清潔劑才能事半功倍。日本媽媽推介100毫升水加入50毫升檸檬酸便能成為天然的清潔劑，噴在洗水盤、水龍頭、鏡子和馬桶，閒置1小時再抹走，就能徹底清潔。

7. 使用白色小毛巾

日常使用的抹手巾、洗臉巾都建議採用方巾尺寸，一來可以輕易擰乾水分，二來掛起來也能更快乾透。而白色就能更易看出污垢，提醒自己定時清洗。只要在沸水中加入肥皂粉，煮一煮就能去色去味，潔白如新。

8. 減少縫隙

浴室這類潮濕的地方，在隙間很易染上污蹟。建議使用竹簽或是舊牙刷，包上濕紙巾，揩擦縫隙間的污垢。但如果想省時省力，建議減少縫隙，例如在洗手盤邊貼上防水膠邊，減少接觸水氣，自然減少霉菌和污垢滋長。

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房間篇

9. 善用File和標籤

家中每個月都有不同的帳單，每項電器又有說明書，假如到處亂放，想要拿起的時候往往就找不到。善用多夾層的File配以小標籤，就能好好把不同的帳單和說明書分門別類，好好存放，尋找的時候也更易找到。

不穿的衣物或不用的物品都要好好斷捨離。(photo-ac)

10. 利用「托盤收納」

一些零碎的物件放在桌面上會感覺雜亂，放入櫃桶也很易忘記，這些小物件就可以嘗試採用「托盤收納」。把有機會同時用到、同一個空間會用到或一個使用順序的物件都集中起來，例如是遙控器、鎖匙、手錶、口罩等，可以排列在托盤上，讓人一看就知道物件的位置，也更易找出少用的物件，進行「斷捨離」。

11. 利用層板規劃收納空間

不同的季節、家庭成員的成長，也會令收納的物品和數量有所轉變。活動式的層板可以根據收納物的大小而靈活擺放，收納如風扇、暖爐等不同尺寸的物品。

12. 衣物以掛代摺

除了內衣褲和襪子外，其他衣物「以掛代摺」就可以免卻一步家務。而衣櫃的容量有限，亦可以趁機把不穿的衣物斷捨離一番。另外，暫時不穿的衣物可以用布覆蓋防塵，就可以省掉衣物換季的時間。